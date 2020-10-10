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10 октября 2020 г.

Постановление губернатора Ставропольского края от 9 октября 2020 года № 424 "О внесении изменений в пункты 6 и 7 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г. № 297, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 августа 2020 г. № 327, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 16 сентября 2020 г. № 391 и от 30 сентября 2020 г. № 410) следующие изменения:

1.1. В пункте 6:

1.1.1. В подпункте 6.3:

1.1.1.1. Абзац первый дополнить словами ", с 16 октября по 29 октября 2020 года включительно".

1.1.1.2. Дополнить подпунктом 6.3.1.7 следующего содержания:

"6.3.1.7. Случаев вызова правоохранительными органами, следственными органами, органами прокуратуры, суда, уполномоченными должностными лицами данных и иных органов государственной власти в связи с реализацией их полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Ставропольского края, а также случаев обращения в данные органы в целях защиты своих прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов иных лиц.".

1.1.1.3. В подпункте 6.3.2.1 слова "предусмотренных подпунктами 6.3.1.1 - 6.3.1.5" заменить словами "предусмотренных подпунктами 6.3.1.1 - 6.3.1.5 и 6.3.1.7".

1.1.2. В подпункте 6.4 слова "предусмотренных подпунктами 6.3.1.1 - 6.3.1.6" заменить словами "предусмотренных подпунктами 6.3.1.1 - 6.3.1.7".

1.2. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

"на граждан, которые по прибытии на территорию Ставропольского края прошли лабораторное исследование на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и имеют медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат такого исследования.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.П. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



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