Трамп планирует первое мероприятие в Белом доме после выявления у него COVID

Президент США Дональд Трамп планирует провести в субботу первое мероприятие после того, как у него выявили коронавирус. Политик выступит с балкона Белого дома на тему "законности и порядка", сообщил представитель правительства.

Газеты The New York Times и The Washington Post информируют, что Трамп планирует обратиться к своим сторонникам с балкона на южной стороне Белого дома. Личный врач Шона Конли пояснил, что Трампу снова разрешено проводить публичные встречи с субботы.

По данным телеканала ABC, мероприятие задумано как собрание "мирных демонстрантов". Они услышат выступление президента о законе и порядке, которые являются центральным постулатом его избирательной кампании. Все участники должны носить маски на территории комплекса Белого дома.

Избирательный штаб Трампа объявил также, что в понедельник во Флориде президент вернется в предвыборную кампанию на президентских выборах