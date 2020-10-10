Трамп рассказал о самочувствии во время активной фазы COVID-19

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время болезни чувствовал себя не как лидер великой страны. "Я был не в своей тарелке, отсутствовал привычный уровень энергии", - объяснил хозяин Белого дома. Его слова приводит ТАСС.

Президент назвал своих лечащих врачей "лучшими в мире". Медики хотели, чтобы политик находился в госпитале как можно больше времени, чтобы понаблюдать за состоянием больного. "Но я хотел покинуть госпиталь уже в первый день", - смеясь, признался американский лидер.

Он выразил готовность стать донором плазмы крови, чтобы помочь пациентам, тяжело переносящим COVID-19. "Никто мне еще не задавал этот вопрос, но я готов. Если врачи захотят, чтобы я это сделал, я это сделаю", - подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома также отметил, что недавно сдал еще один тест на коронавирус, но результаты ему пока неизвестны. Трамп заявил, что окончательно перестал принимать лекарства "около восьми часов назад".