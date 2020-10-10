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10.10.2020 11:51
Рубрика: Спорт

Умер экс-футболист сборной России и "Спартака" Василий Кульков

Текст: Максим Домчев
В субботу, 10 октября, стало известно о смерти Василия Кулькова, известного в прошлом российского футболиста. Как сообщила его жена Елена Махарадзе, бывший игрок сборной России и московского "Спартака" скончался в реанимации.
Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС / ТАСС Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС / ТАСС
Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС / ТАСС

Как сообщает "Чемпионат", Кульков переболел коронавирусом и ему должны были делать операцию, связанную с онкологическим заболеванием.

Василий Кульков становился чемпионом СССР в составе "Спартака". Также он выступал за португальские клубы "Бенфика" и "Порту", а также российские "Зенит" и "Крылья Советов".

В составе сборной СССР провел 20 матчей, за сборную России - 21 матч, в которых забил пять голов.

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