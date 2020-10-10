Новости

В Бельгии стартовал организованный РФ молодежный "Брюссельский диалог" 04:15
В Бурятии объявили штормовое предупреждение 03:57
Ураган "Дельта" обрушился на побережье штата Луизиана 03:45
В Москве скончались 30 пациентов с коронавирусом 03:15
Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе 03:05
Попова рассказала, могут ли вакцинацию сделать обязательной 03:00
В Петербурге коронавирусные ограничения продлили до 29 ноября 02:45
В США отменили намеченные на 15 октября дебаты Трампа и Байдена 02:15
По делу о взрыве в Бейруте задержан владелец электроподстанции 01:44
Синоптики предупредили о резком похолодании в ряде регионов России 01:27
Попова рассказала, кому подойдет вакцина от коронавируса 01:00
Байден потратил на предвыборную кампанию 500 млн долларов 00:29
Очередной взрыв произошел в Бейруте: четверо погибло, много раненых 09.10.2020
Трамп заявил о готовности "поладить с Путиным" 09.10.2020
Вратарь "Краснодара" Сафонов вызван в сборную России 09.10.2020
Российским сладостям упростили доступ на рынок Марокко 09.10.2020
Худобин продлил контракт с "Далласом" 09.10.2020
Volkswagen назвал лучший в Европе рынок электромобилей 09.10.2020
Владельцы ночных клубов и баров предлагают посетителям оставлять данные о себе 09.10.2020
Консультации по Нагорному Карабаху в Москве длятся больше пяти часов 09.10.2020
Двоих пострадавших в Нагорном Карабахе россиян доставили в Москву 09.10.2020
Собянин: В Москве выросло число тяжелобольных COVID-19 09.10.2020
Около 170 предприятий торговли закрыли в Москве за нарушение масочного режима 09.10.2020
Власти Москвы не планируют закрывать непродовольственные магазины 09.10.2020
Суд арестовал топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова 09.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
10.10.2020 04:15
Рубрика: Власть

В Бельгии стартовал организованный РФ молодежный "Брюссельский диалог"

Текст: Константин Волков
Молодежный форум "Брюссельский диалог", который проходит в "гибридном формате" 9-10 октября, собрал несколько сот участников со всего мира. Главные темы дискуссий - сохранение исторической памяти в современных условиях, вопросы международного сотрудничества в рамках ООН и Совета Европы, а также - роль молодежи в обеспечении и развитии созданного после окончания Второй мировой войны миропорядка.

Основная задача форума - развитие диалога между молодежью России и Евросоюза, улучшение взаимопонимания и продвижение объективной информации о России, а также выработка подходов к строительству общего будущего России и Европы. Об этом ранее рассказала в интервью ТАСС директор представительства Россотрудничества в Брюсселе Вера Бунина.

По словам выступившего на форуме главы Россотрудничества Евгения Примакова, "мы испытываем большую обеспокоенность по поводу того, что происходит сейчас. Мы видим, как вырастает поколение новых политиков, у которых есть идеи, как поменять мир к лучшему. Но мы также видим, что уходит опыт, негативный, но полезный, опыт страха перед глобальным конфликтом. Новые поколения политиков становятся бесстрашными, и это очень опасно".

Россотрудничество перейдет к гуманитарному влиянию на другие страны

Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин, также принявший участие в мероприятии, отметил, что "Бельгийский диалог" вырос на обсуждении важнейших вопросов, таких как память о нашей подлинной истории, поиск путей сохранения мира, безопасности и сотрудничества между народами".

Модератор форума, директор Брюссельской дипломатической академии Гюнтер Гублом подчеркнул важность России для Европы. По его словам, "Европа и Россия и соседи, и у нас общее будущее. Россия играет важнейшую роль на международной арене, она - торговый и энергетический партнер".

В ходе форума участники обсуждают множество тем. Среди них, например - каким образом молодежные организации могут влиять на информационную политику, чтобы сохранить подлинную историю о Второй мировой войне, как отделить факты от вымысла, или роль ООН и Совета Европы в поддержании мира и реализации Целей устойчивого развития. Кроме того, будет проведена так называемая "форсайт-сессия", на ней участники попробуют спрогнозировать, каким будет мир через 100 лет после окончания Второй Мировой войны и какова в нем окажется роль ООН.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
Парламентарии РФ и Беларуси договорились о проведении форума сельской молодежи

"У нас не так много возможностей обсудить историю с молодежью. Я встречаю много молодых людей, которые действительно хотят формировать будущее. Нам надо понять лучше, как они мыслят, как донести до них правду", считает Рикардо Поцци, спецпосланник ОБСЕ по делам молодежи и безопасности в рамках Итальянского председательства. Его слова подтвердила молодежный лидер ООН в области Целей устойчивого развития SDG Нового созыва 2020 Илаида Эскиташоглу. "Я уверена, что я могу помочь строить будущее. Молодежь должна участвовать в принятии решений на всех уровнях, касающихся поддержания мира", сказала она, выступая на мероприятии.

Организаторы форума - Россотрудничество и его представительство в Брюсселе - Российский центр науки и культуры, а также - МГИМО, Фонд поддержки публичной дипломатии им. Горчакова и Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений. Первый форум прошел в октябре 2019 года в Брюсселе.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Бельгия Правительство МИД Россотрудничество Международные организации ООН Международные организации ОБСЕ Наука и образование МГИМО

Главное сегодня

Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
В Кремле считают допустимыми меры контроля на въезде в регионы
Лавров упрекнул НАТО в наращивании военной активности у российских границ
В Москве разблокируют проездные тем, кто поедет к врачу по неотложным показаниям
Синоптики предупредили о резком похолодании в ряде регионов России
Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на "дистанционку"
Матвиенко выступила за освобождение от налогов малого бизнеса и ИП