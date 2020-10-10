В Бельгии стартовал организованный РФ молодежный "Брюссельский диалог"

Молодежный форум "Брюссельский диалог", который проходит в "гибридном формате" 9-10 октября, собрал несколько сот участников со всего мира. Главные темы дискуссий - сохранение исторической памяти в современных условиях, вопросы международного сотрудничества в рамках ООН и Совета Европы, а также - роль молодежи в обеспечении и развитии созданного после окончания Второй мировой войны миропорядка.

Основная задача форума - развитие диалога между молодежью России и Евросоюза, улучшение взаимопонимания и продвижение объективной информации о России, а также выработка подходов к строительству общего будущего России и Европы. Об этом ранее рассказала в интервью ТАСС директор представительства Россотрудничества в Брюсселе Вера Бунина.

По словам выступившего на форуме главы Россотрудничества Евгения Примакова, "мы испытываем большую обеспокоенность по поводу того, что происходит сейчас. Мы видим, как вырастает поколение новых политиков, у которых есть идеи, как поменять мир к лучшему. Но мы также видим, что уходит опыт, негативный, но полезный, опыт страха перед глобальным конфликтом. Новые поколения политиков становятся бесстрашными, и это очень опасно".

Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин, также принявший участие в мероприятии, отметил, что "Бельгийский диалог" вырос на обсуждении важнейших вопросов, таких как память о нашей подлинной истории, поиск путей сохранения мира, безопасности и сотрудничества между народами".

Модератор форума, директор Брюссельской дипломатической академии Гюнтер Гублом подчеркнул важность России для Европы. По его словам, "Европа и Россия и соседи, и у нас общее будущее. Россия играет важнейшую роль на международной арене, она - торговый и энергетический партнер".

В ходе форума участники обсуждают множество тем. Среди них, например - каким образом молодежные организации могут влиять на информационную политику, чтобы сохранить подлинную историю о Второй мировой войне, как отделить факты от вымысла, или роль ООН и Совета Европы в поддержании мира и реализации Целей устойчивого развития. Кроме того, будет проведена так называемая "форсайт-сессия", на ней участники попробуют спрогнозировать, каким будет мир через 100 лет после окончания Второй Мировой войны и какова в нем окажется роль ООН.

"У нас не так много возможностей обсудить историю с молодежью. Я встречаю много молодых людей, которые действительно хотят формировать будущее. Нам надо понять лучше, как они мыслят, как донести до них правду", считает Рикардо Поцци, спецпосланник ОБСЕ по делам молодежи и безопасности в рамках Итальянского председательства. Его слова подтвердила молодежный лидер ООН в области Целей устойчивого развития SDG Нового созыва 2020 Илаида Эскиташоглу. "Я уверена, что я могу помочь строить будущее. Молодежь должна участвовать в принятии решений на всех уровнях, касающихся поддержания мира", сказала она, выступая на мероприятии.

Организаторы форума - Россотрудничество и его представительство в Брюсселе - Российский центр науки и культуры, а также - МГИМО, Фонд поддержки публичной дипломатии им. Горчакова и Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений. Первый форум прошел в октябре 2019 года в Брюсселе.