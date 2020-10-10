В Бишкеке пройдет внеочередное заседание парламента Киргизии

Депутаты парламента Киргизии собираются на внеочередное заседание, которое пройдет 10 октября в Государственной резиденции "Ала-Арча".

Народные избранники должны будут рассмотреть несколько вопросов. В их числе - утверждение кандидатуры главы правительства, состава и структуры кабинета министров КР, указа президента Сооронбая Жээнбекова о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке.

Внеочередное заседание парламента пройдет в Госрезиденции "Ала-Арча" в связи с тем, что здание парламента КР было разгромлено в ночь с 5 на 6 октября участниками митинга за отмену итогов выборов депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва.