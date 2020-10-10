В Бишкеке ввели комендантский час

Комендант столицы Киргизии Алмазбек Орозалиев подписал приказ о мерах по обеспечению чрезвычайного положения в Бишкеке. В городе вводится комендантский час, который будет длиться с 21.00 до 05.00 по местному времени.

По данным ГУВД Бишкека, комендантский час распространяется на всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, которые содействуют деятельности комендатуры.

Ситуация в столице Киргизии остается сложной. На центральной площади продолжают митинговать несколько тысяч сторонников экс-депутата парламента КР Садыра Жапарова, которые требуют назначить его на должность премьер-министра страны.

В ночь с 9 на 10 октября в город начали вводить военную технику для обеспечения общественного порядка.

Ранее глава государства Сооронбай Жээнбеков подписал указ о режиме чрезвычайного положения в Бишкеке до 21 октября 2020 года.