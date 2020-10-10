В церкви призвали верующих носить маски, а священников - следить за этим

В Русской православной церкви надеются, что этой осенью храмы не придется закрывать для верующих, как это было весной. Но при этом прихожане должны выполнять санитарные меры, а духовенство - увещевать их, считает глава ОВЦС, митрополит Волоколамский Иларион.

- Я очень надеюсь на то, что не повторится весенняя история, когда нам фактически пришлось закрыть храмы и совершать богослужения при закрытых дверях​​​, - сказал он в телеэфире передачи "Церковь и мир". - Надеюсь, что общественные богослужения будут продолжаться.

Чтобы храмы оставались открытыми, очень важно, чтобы священнослужители и верующие "проявляли необходимое чувство ответственности", считает митрополит Иларион. В пример он привел Троице-Сергиеву лавру, где летом, по его словам, не соблюдались санитарные предписания, но сейчас - соблюдаются.

Он отметил, что не все верующие носят маски в храме. По его мнению, это свидетельство безответственности и невнимательного отношения к другим.

- Даже если ты не веришь в то, что маска защитит тебя, ты должен ее надеть, чтобы защитить других, - подчеркнул он, добавив, что ответственное отношение должно воспитываться священниками. "В каждом приходе и монастыре мы должны говорить верующим о необходимости строгого соблюдения мер, которые предписываются, в том числе ношение масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции", и так далее", - заключил он.