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10.10.2020 10:48
Рубрика: Власть

В "ЕР" надеются на решение вопроса с индексацией пенсий работающим пенсионерам

Текст: Ольга Игнатова
Во фракции "Единая Россия" надеются на решение вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом "Российской газете" сообщил первый замглавы фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

По его словам, партия направила в правительство предложение возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин заявил о поручении на тему индексации для работающих пенсионеров

Предложения "Единой России" предусматривают как одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров, так и поэтапный сценарий. "В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения", - рассказал Исаев. Партия уже обсуждала предложения об индексации и с Пенсионным фондом, и с Минтрудом. "Посмотрим, какой ответ дадут коллеги из правительства в связи с поручением президента России", - отметил Исаев.

6 октября президент Владимир Путин обсудил с руководителями фракций в Госдуме тему индексации пенсий работающим пенсионерам. Указанные выплаты не индексируются с 2016 года, это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда.

В свою очередь, как сообщает издание РБК, в Минтруде прорабатываются все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров. Как отметили в пресс-службе министерства, в этом процессе задействованы все заинтересованные стороны.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что на законодательном уровне вполне реально принять закон о возвращении индексации пенсий работающих пенсионеров.

- С точки зрения прохождения законодательных процедур, это вполне реально сделать. А вот с точки зрения уже реального воплощения этот вопрос можно решить только на уровне правительства, - подчеркнул сенатор в разговоре с корреспондентом "Российской газеты".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3 процента

Рязанский напомнил, что сегодня в России работает более 9 миллионов пенсионеров. "Необходимо найти довольно серьезные средства, чтобы каждому пенсионеру обеспечить ежегодную индексацию пенсий. Напомню, что индексация пенсий у нас сейчас проходит в повышенном размере. То есть ежегодно она превышает годовую инфляцию", - подчеркнул сенатор. По его словам, на индексацию пенсий работающих пенсионеров необходимо выделять из бюджета 150-180 млрд рублей ежегодно. "Лично я считаю, что индексация пенсий работающим пенсионерам важна с точки зрения социальной справедливости. Ведь люди заработали свою пенсию. Это часть их трудовой биографии", - подчеркнул сенатор.

В проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, который ранее был представлен на обсуждение экспертов и имеется в распоряжении "Российской газеты", спрогнозировано, насколько за трехлетку вырастут пенсии.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам ежегодно индексируются с 1 января. В этом году их средний размер составил 16,4 тысячи рублей. Ежегодно пенсии увеличиваются примерно на тысячу рублей. В 2021 году средняя пенсия по старости составит 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей, в 2023 году - 19 283 рубля.

Произойдет это после индексации. В 2021 году страховые пенсии предполагается проиндексировать на 6,3 процента; в 2022 году - на 5,9 процента; в 2023 году - на 5,6 процента. Это выше уровня годовой инфляции. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в ближайшие три года не должна превысить 4 процента.

Власть Работа власти Экономика Пенсии и пособия Партии "Единая Россия" Законодательная власть Госдума Законодательная власть Совет Федерации Повышение пенсий

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