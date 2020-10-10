В Киргизии задержали экс-президента Алмазбека Атамбаева

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) КР "на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке 9 октября",

По данным ГКНБ, межведомственная следственно-оперативная группа продолжает соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления.

Как сообщается, вместе с Алмазбеком Атамбаевым задержаны его личные телохранители Дамир Мусакеев и Канат Сагымбаев.

9 октября на центральной площади столицы произошли столкновения участников двух митингов. Сторонники Садыра Жапарова атаковали единомышленников Алмазбека Атамбаева и экс-премьер-министра КР Омурбека Бабанова. Машину бывшего главы государства обстреляли неизвестные.