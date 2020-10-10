В Китае нашли самые древние мячи в Евразии

Новости

Специалисты не обнаружили на Ангаре пятен нефтепродуктов 18:10
В Мордовии из-за пала сухой травы загорелись два села 18:01
Про супергероя Зеленого фонаря снимут сериал для HBO 17:50
На будущей неделе в столице будет сухо и тепло 17:46
Путин поделился мыслями о друзьях в большой политике 17:35
Найден артист на роль Зайца в перезапуске "Ну, погоди!" 17:23
Фигурист Самарин упал с четверного тулупа на Кубке России 16:55
Парламент утвердил Садыра Жапарова премьер-министром Киргизии 16:48
Спикер парламента Киргизии подал в отставку 15:48
Спутник обнаружил судно, сбросившее отходы у берегов Камчатки 15:17
Домработница обокрала пенсионерку в Москве 15:11
Похороны футболиста Василия Кулькова состоятся 12 октября 15:08
Дзюба рассказал о взаимоотношениях с Соболевым 14:57
Вышел трейлер третьего сезона "Американских богов" 14:40
В Новосибирске стена фабрики рухнула на детскую площадку 14:30
Названы новые неочевидные симптомы коронавируса 14:25
Президент Киргизии уволил секретаря Совета безопасности и его заместителя 14:21
В Бишкеке пройдет внеочередное заседание парламента Киргизии 14:10
Вышел трейлер сериала по "Страже" Терри Пратчетта 13:49
Саперы очищают окрестности арсенала в Рязанской области 13:35
Звезда "Интернов" Шаракоис экстренно госпитализирован в Лондоне 13:16
Трамп планирует первое мероприятие в Белом доме после выявления у него COVID 13:05
Вышел первый трейлер нового сериала по "Противостоянию" Стивена Кинга 13:04
Прокуратура начала проверку разлива нефтепродуктов в Ангару 12:35
Сборная России и "Спартак" отреагировали на смерть Василия Кулькова 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
10.10.2020 16:42
Рубрика: Общество

В Китае нашли самые древние мячи в Евразии

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Радиоуглеродный анализ трех кожаных мячей, обнаруженных в Китае при раскопках захоронений в Турфанской долине, показал, что они были изготовлены в XII-X веках до нашей эры, а, значит, являются самыми древними, найденными в Евразии мячами. Данные исследования опубликованы в Journal Archaeological Science: Reports.

Фото: iStock
ДНК найденного в Якутии древнего щенка направят в Данию

Первые упоминания об играх в мяч в Евразии есть только в "Одиссее" Гомера, где его бросают друг другу Навсикая и ее служанки, а также юноши на пиру у царя, а первые изображения игры с ним относятся к рубежу VI-V веков до нашей эры.

В Китае археологи нашли мячи в трех могилах древнего кладбища Яньхай, находящегося примерно в 30 километрах от города Турфан. Они изготовлены из кожи, на которую красной краской нанесен крест.

Патрик Вертман из Цюрихского университета и его коллеги из Китая и Германии смогли установить точный возраст мячей и попытались разобраться, как их использовали. С этой целью было проведено несколько радиоуглеродных анализов кожи и нитей из штанов, найденных в одном из захоронений. Оказалось, что могилы относятся к периоду между началом XII и концом X веков до нашей эры, значит, найденные мячи - самые древние в Евразии.

По мнению исследователей, мячи использовали для игры в конное поло, так как на стенах гробниц, построенных уже в VIII веке нашей эры, можно увидеть играющих в мяч всадников, а на самом мяче виден крест, как и на трех находках из могил в Яньхае.

Появление мячей совпадает с периодом освоения в регионе верховой езды - в захоронениях также обнаружены остатки упряжи и рукоятки кнутов. Да и штаны появились тогда, когда людям понадобилось садиться на лошадь верхом.

Кстати, самый древний мяч в мире нашли в Древнем Египте в могиле ребенка, захороненного четыре с половиной тысячи лет назад.

Общество Наука

Главное сегодня

Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
МИД назвал "Новичок" чисто западным брендом
В Киргизии задержали экс-президента Алмазбека Атамбаева
МИД России: В Карабахе с полудня 10 октября объявляется перемирие
Гинцбург назвал сроки отказа от маски после вакцинации от COVID-19
Названы пять самых важных дат для абитуриентов
Как выбрать правильный антисептик против COVID-19