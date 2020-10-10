В Китае нашли самые древние мячи в Евразии

Радиоуглеродный анализ трех кожаных мячей, обнаруженных в Китае при раскопках захоронений в Турфанской долине, показал, что они были изготовлены в XII-X веках до нашей эры, а, значит, являются самыми древними, найденными в Евразии мячами. Данные исследования опубликованы в Journal Archaeological Science: Reports.

Первые упоминания об играх в мяч в Евразии есть только в "Одиссее" Гомера, где его бросают друг другу Навсикая и ее служанки, а также юноши на пиру у царя, а первые изображения игры с ним относятся к рубежу VI-V веков до нашей эры.

В Китае археологи нашли мячи в трех могилах древнего кладбища Яньхай, находящегося примерно в 30 километрах от города Турфан. Они изготовлены из кожи, на которую красной краской нанесен крест.

Патрик Вертман из Цюрихского университета и его коллеги из Китая и Германии смогли установить точный возраст мячей и попытались разобраться, как их использовали. С этой целью было проведено несколько радиоуглеродных анализов кожи и нитей из штанов, найденных в одном из захоронений. Оказалось, что могилы относятся к периоду между началом XII и концом X веков до нашей эры, значит, найденные мячи - самые древние в Евразии.

По мнению исследователей, мячи использовали для игры в конное поло, так как на стенах гробниц, построенных уже в VIII веке нашей эры, можно увидеть играющих в мяч всадников, а на самом мяче виден крест, как и на трех находках из могил в Яньхае.

Появление мячей совпадает с периодом освоения в регионе верховой езды - в захоронениях также обнаружены остатки упряжи и рукоятки кнутов. Да и штаны появились тогда, когда людям понадобилось садиться на лошадь верхом.

Кстати, самый древний мяч в мире нашли в Древнем Египте в могиле ребенка, захороненного четыре с половиной тысячи лет назад.