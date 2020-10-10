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10.10.2020 13:46
Рубрика: В мире

В Пхеньяне ночью прошел крупный военный парад в честь юбилея партии

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
В КНДР этой ночью состоялся крупный военный парад в честь 75-летней годовщины создания Трудовой партии Кореи (ТПК). Власти Страны чучхе не допустили иностранцев, но пообещали показать запись мероприятия по телевидению. Эксперты считают, что КНДР продемонстрировала новые образцы баллистических ракет. С речью к участникам парада обратился лидер КНДР Ким Чен Ын.
Фото: KRT via AP Фото: KRT via AP
Фото: KRT via AP

Военные парады с большим количеством техники и массовыми демонстрациями - дело для КНДР не такое уж редкое. В Стране чучхе их проводят регулярно. Однако на этот раз он приурочен почти к юбилею - 75-летию создания Трудовой партии Кореи, а потому ожидалось, что размах будет особенно большим. Власти КНДР, впрочем, это и не скрывали, пообещав заранее "фантастическое мероприятие", подготовка к которому стартовала за несколько месяцев с привлечением большого количества людей.

Фото: Carl Court / POOL / AFP
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В конце концов парад действительно оказался весьма особенным и необычным. Главное новшество было в том, что он состоялся ночью. Как сообщили различные источники, что затем подтвердили в министерстве обороны Южной Кореи, парад в Пхеньяне стартовал практически сразу после наступления полуночи 10 октября и продлился немногим более двух часов. Именно тогда было зафиксировано крупное одновременно передвижение людей и техники в северокорейской столице. Насколько известно, ранее КНДР парады никогда не проводила ночью. Подобного рода мероприятия как правило проходили с 10 утра.

Интересно, что власти КНДР не пригласили никого из иностранцев, в том числе находящихся в стране зарубежных дипломатов, на парад. Более того, накануне МИД КНДР распространил специальную ноту, настоятельно попросив зарубежных гостей воздержаться от фотографий в Пхеньяне и не приближаться к центральной площади, где как раз и был запланирован парад.

Впрочем, центральное ТВ КНДР показало парад в записи, начав трансляцию с 19.00 по местному времени (полдень по Москве). Как и ожидалось, на параде лично присутствовал Ким Чен Ын, который произнес речь. Экспертам еще предстоит проанализировать всю запись. Среди интересных моментов - никто из участников и зрителей не носил маски, что подчеркивает уверенность властей Северной Кореи в том, что они смогли эффективно предотвратить распространение COVID-19, изолировав страну еще в начале зимы 2020 года.

Специалисты ожидают, что КНДР в итоге покажет на этом параде новые, более крупные виды созданных межконтинентальных баллистических ракет, ракет подводного базирования и иные неизвестные зарубежной аудитории северокорейские вооружения. Ожидается также эффектное факельное шоу, большой концерт и фейерверк в честь 75-летия ТПК.

В мире Восточная Азия Северная Корея

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