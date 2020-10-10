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10.10.2020 11:40
Рубрика: В мире

Власти Польши ужесточают меры борьбы с COVID-19

Текст: Анна Полтавцева

Запрет на проведение массовых мероприятий и семейных праздников и строгий масочный режим вводятся в Польше. Власти увеличивают в больницах число мест для заразившихся коронавирусом и аппаратов искусственного дыхания. Это связано со значительным ростом числа случаев коронавируса. В то же время полную изоляцию в стране пока вводить не планируют.

Фото: iStock
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В Израиле сегодня завершается общенациональный карантин, ограничения будут отменять постепенно, в случае если зафиксируют значительные улучшения в статистике по случаям коронавируса. В середине сентября в Израиле ужесточали меры по борьбе с коронавирусом из-за роста заболеваемости. Жителям разрешалось отходить от дома не дальше, чем на километр. Все частные предприятия, кроме жизненно необходимых, закрыли.

В связи со второй волной коронавируса в большинстве стран вводят новые серьезные ограничения.

Медики Болгарии четвертый день подряд продолжают регистрировать максимальные показатели прироста числа случаев коронавируса. За последние сутки отмечено 612 новых случаев, на 96 больше, чем днем ранее, свидетельствуют данные, представленные в субботу на едином информационном портале болгарского минздрава.

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