Военные возвращаются в части после тушения пожара в Рязанской области

В субботу Минобороны РФ сообщило, что армейские подразделения, привлекавшиеся к ликвидации последствий взрывов и пожара на военном арсенале в Рязанской области, начали возвращаться в пункты постоянной дислокации.

В ведомстве отметили, что из района бедствия на зимние квартиры отправились около 300 военнослужащих и порядка 60 единиц специальной техники инженерных и железнодорожных войск, а также формирования материально-технического обеспечения и химзащиты Западного военного округа.

"Перелеты на аэродромы базирования совершают четыре военно-транспортных самолета Ил-76, вертолеты Ми-8 и Ми-26 армейской авиации ВКС России", - сообщили в Минобороны РФ.

Там добавили, что всего за время операции по ликвидации чрезвычайной ситуации экипажи Ил-76 выполнили 36 вылетов, а вертолетчики поднимались в небо 763 раза. В общей сложности они сбросили на очаги возгорания более 4 700 тонн воды.

Напомним, что в пятницу вечером руководитель оперативной группы Минобороны РФ замминистра Дмитрий Булгаков объявил, что по результатам проведенной на территории арсенала разведки стало ясно, что пожар там не только локализован, а полностью ликвидированы все очаги возгорания. Генерал исключил возможность появления новых очагов и сказал, что военные уже приступили к восстановлению казарменно-жилищного фонда, административных зданий и подготовке военного городка к зимнему периоду эксплуатации.

По словам Булгакова, после вывода с арсенала основной части участвовавших в тушении огня людей на территории хранилища боеприпасов останется пожарная и инженерная техника для завершения работ и проверки возможного наличия взрывоопасных предметов по периметру складской территории. Но и эти силы и средства, сообщил замминистра обороны, завершат свою работу на следующей неделе.