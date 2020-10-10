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10.10.2020 20:27
Рубрика: В мире

Все шоу на Бродвее отменены до мая 2021 года

Текст: Александр Саможнев

Все шоу на знаменитом Бродвее в Нью-Йорке отменены до 30 мая 2021 года из-за пандемии коронавируса. Театры предлагают возврат денег и обмен билетов, купленных на любые спектакли, которые ранее были запланированы до этой даты, сообщает телеканал ABC News.

Фото: AP Photo/Alan Diaz
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"Почти 97 тысяч рабочих мест зависят от Бродвея, а ежегодный экономический эффект для города составляет 14,8 миллиарда долларов. В этой связи мы обязуемся возобновить работу, как только позволят условия", - заявила президент Лиги Бродвея Шарлотта Сент-Мартин.

По ее словам, предприниматели неустанно работают с многочисленными партнерами над поддержанием отрасли. однако занавес на спектаклях временно подниматься не будет.

Даты новых и возвращенных на сцену бродвейских спектаклей будут объявлены в соответствии с индивидуальными графиками постановок, пояснили представители Лиги. Это также повлияет на гастрольные шоу по всей Северной Америке. Для получения более подробной информации посетители театров должны заранее осведомиться на сайте.

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