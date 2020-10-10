За сутки в России подтверждено 12 846 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 12 846 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 4105

2. Санкт-Петербург 501

3. Московская область 416

4. Ростовская область 269

5. Нижегородская область 257

6. Воронежская область 201

7. Архангельская область 199

8. Свердловская область 198

9. Ханты-Мансийский АО 189

10. Красноярский край 175

11. Кемеровская область 169

12. Волгоградская область 155

13. Иркутская область 155

14. Алтайский край 154

15. Ульяновская область 152

16. Ставропольский край 151

17. Ямало-Ненецкий АО 151

18. Саратовская область 149

19. Мурманская область 148

20. Омская область 143

21. Забайкальский край 140

22. Республика Крым 140

23. Республика Коми 139

24. Томская область 139

25. Оренбургская область 137

26. Самарская область 125

27. Удмуртская Республика 116

28. Тюменская область 116

29. Республика Алтай 111

30. Орловская область 110

31. Пензенская область 110

32. Республика Саха (Якутия) 110

33. Краснодарский край 103

34. Хабаровский край 102

35. Пермский край 98

36. Республика Бурятия 98

37. Ленинградская область 96

38. Новосибирская область 95

39. Тверская область 93

40. Челябинская область 93

41. Брянская область 91

42. Приморский край 84

43. Республика Дагестан 82

44. Курская область 81

45. Карачаево-Черкесская Республика 81

46. Кировская область 81

47. Калужская область 80

48. Ярославская область 77

49. Республика Карелия 77

50. Республика Калмыкия 77

51. Белгородская область 76

52. Ивановская область 75

53. Рязанская область 74

54. Кабардино-Балкарская Республика 73

55. Вологодская область 69

56. Калининградская область 68

57. Костромская область 65

58. Смоленская область 64

59. Курганская область 64

60. Республика Хакасия 63

61. Тамбовская область 61

62. Новгородская область 59

63. Сахалинская область 59

64. Владимирская область 58

65. Астраханская область 58

66. Республика Мордовия 58

67. Амурская область 57

68. Республика Ингушетия 54

69. Липецкая область 52

70. Тульская область 51

71. Республика Башкортостан 49

72. Магаданская область 46

73. Псковская область 45

74. Республика Адыгея 41

75. Республика Тыва 39

76. Республика Северная Осетия 38

77. Республика Марий Эл 35

78. Республика Татарстан 35

79. Камчатский край 35

80. г.Севастополь 33

81. Чувашская Республика 31

82. Еврейская АО 30

83. Ненецкий автономный округ 6

84. Чеченская Республика 5

85. Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 285 084 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика 0,2%

2. Чувашская Республика 0,4%

3. Республика Тыва, Московская область, Тульская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Чукотский АО 0,5% За последние сутки подтверждено 197 летальных случаев: Брянская область 1

Воронежская область 6

Ивановская область 1

Костромская область 3

Липецкая область 1

Московская область 9

Орловская область 1

Рязанская область 1

Смоленская область 1

Тверская область 3

Тульская область 2

Москва 30

Республика Коми 5

Архангельская область 1

Мурманская область 3

Санкт-Петербург 36

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Республика Крым 1

Краснодарский край 5

Астраханская область 1

Ростовская область 10

Севастополь 2

Республика Дагестан 6

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 3

Республика Башкортостан 1

Республика Мордовия 1

Республика Татарстан 2

Удмуртская Республика 3

Республика Чувашия 3

Пермский край 5

Кировская область 1

Нижегородская область 4

Оренбургская область 2

Пензенская область 1

Саратовская область 1

Ульяновская область 2

Курганская область 3

Свердловская область 6

Тюменская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 7

Алтайский край 2

Красноярский край 2

Иркутская область 2

Новосибирская область 5

Магаданская область 1

Хабаровский край 2 За весь период по России умерло 22 454 человека. За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 6781 человек: Белгородская область 68

Брянская область 71

Владимирская область 21

Воронежская область 229

Ивановская область 19

Калужская область 68

Костромская область 109

Курская область 41

Липецкая область 18

Московская область 250

Орловская область 61

Рязанская область 23

Смоленская область 18

Тамбовская область 24

Тверская область 24

Тульская область 41

Ярославская область 109

Москва 1306

Республика Карелия 50

Республика Коми 130

Архангельская область 47

Вологодская область 20

Калининградская область 9

Ленинградская область 28

Мурманская область 70

Новгородская область 27

Псковская область 37

Санкт-Петербург 251

Республика Адыгея 31

Республика Калмыкия 80

Республика Крым 48

Краснодарский край 48

Астраханская область 27

Волгоградская область 130

Ростовская область 309

Севастополь 21

Республика Дагестан 94

Республика Ингушетия 75

Кабардино-Балкарская Республика 23

Карачаево-Черкесская Республика 20

Республика Северная Осетия - Алания 12

Чеченская Республика 65

Ставропольский край 159

Республика Башкортостан 11

Республика Марий Эл 28

Республика Мордовия 40

Республика Татарстан 7

Удмуртская Республика 79

Республика Чувашия 23

Пермский край 70

Кировская область 15

Нижегородская область 131

Оренбургская область 85

Пензенская область 77

Самарская область 86

Саратовская область 92

Ульяновская область 91

Курганская область 29

Свердловская область 140

Тюменская область 30

Ханты-Мансийский автономный округ 103

Ямало-Ненецкий автономный округ 27

Челябинская область 127

Республика Алтай 68

Республика Тыва 11

Республика Хакасия 32

Алтайский край 170

Красноярский край 86

Иркутская область 116

Кемеровская область 63

Новосибирская область 42

Омская область 114

Томская область 88

Республика Бурятия 84

Республика Саха (Якутия) 52

Забайкальский край 54

Камчатский край 10

Приморский край 53

Амурская область 54

Магаданская область 28

Хабаровский край 23

Сахалинская область 24

Еврейская автономная область 6

Чукотский автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 016 202.