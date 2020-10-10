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10.10.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 12 846 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России подтверждено 12 846 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 4105
  • 2. Санкт-Петербург 501
  • 3. Московская область 416
  • 4. Ростовская область 269
  • 5. Нижегородская область 257
  • 6. Воронежская область 201
  • 7. Архангельская область 199
  • 8. Свердловская область 198
  • 9. Ханты-Мансийский АО 189
  • 10. Красноярский край 175
  • 11. Кемеровская область 169
  • 12. Волгоградская область 155
  • 13. Иркутская область 155
  • 14. Алтайский край 154
  • 15. Ульяновская область 152
  • 16. Ставропольский край 151
  • 17. Ямало-Ненецкий АО 151
  • 18. Саратовская область 149
  • 19. Мурманская область 148
  • 20. Омская область 143
  • 21. Забайкальский край 140
  • 22. Республика Крым 140
  • 23. Республика Коми 139
  • 24. Томская область 139
  • 25. Оренбургская область 137
  • 26. Самарская область 125
  • 27. Удмуртская Республика 116
  • 28. Тюменская область 116
  • 29. Республика Алтай 111
  • 30. Орловская область 110
  • 31. Пензенская область 110
  • 32. Республика Саха (Якутия) 110
  • 33. Краснодарский край 103
  • 34. Хабаровский край 102
  • 35. Пермский край 98
  • 36. Республика Бурятия 98
  • 37. Ленинградская область 96
  • 38. Новосибирская область 95
  • 39. Тверская область 93
  • 40. Челябинская область 93
  • 41. Брянская область 91
  • 42. Приморский край 84
  • 43. Республика Дагестан 82
  • 44. Курская область 81
  • 45. Карачаево-Черкесская Республика 81
  • 46. Кировская область 81
  • 47. Калужская область 80
  • 48. Ярославская область 77
  • 49. Республика Карелия 77
  • 50. Республика Калмыкия 77
  • 51. Белгородская область 76
  • 52. Ивановская область 75
  • 53. Рязанская область 74
  • 54. Кабардино-Балкарская Республика 73
  • 55. Вологодская область 69
  • 56. Калининградская область 68
  • 57. Костромская область 65
  • 58. Смоленская область 64
  • 59. Курганская область 64
  • 60. Республика Хакасия 63
  • 61. Тамбовская область 61
  • 62. Новгородская область 59
  • 63. Сахалинская область 59
  • 64. Владимирская область 58
  • 65. Астраханская область 58
  • 66. Республика Мордовия 58
  • 67. Амурская область 57
  • 68. Республика Ингушетия 54
  • 69. Липецкая область 52
  • 70. Тульская область 51
  • 71. Республика Башкортостан 49
  • 72. Магаданская область 46
  • 73. Псковская область 45
  • 74. Республика Адыгея 41
  • 75. Республика Тыва 39
  • 76. Республика Северная Осетия 38
  • 77. Республика Марий Эл 35
  • 78. Республика Татарстан 35
  • 79. Камчатский край 35
  • 80. г.Севастополь 33
  • 81. Чувашская Республика 31
  • 82. Еврейская АО 30
  • 83. Ненецкий автономный округ 6
  • 84. Чеченская Республика 5
  • 85. Чукотский АО 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 285 084 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чеченская Республика 0,2%
  • 2. Чувашская Республика 0,4%
  • 3. Республика Тыва, Московская область, Тульская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Чукотский АО 0,5%
За последние сутки подтверждено 197 летальных случаев:
  • Брянская область 1
  • Воронежская область 6
  • Ивановская область 1
  • Костромская область 3
  • Липецкая область 1
  • Московская область 9
  • Орловская область 1
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 1
  • Тверская область 3
  • Тульская область 2
  • Москва 30
  • Республика Коми 5
  • Архангельская область 1
  • Мурманская область 3
  • Санкт-Петербург 36
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Крым 1
  • Краснодарский край 5
  • Астраханская область 1
  • Ростовская область 10
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 6
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 3
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Татарстан 2
  • Удмуртская Республика 3
  • Республика Чувашия 3
  • Пермский край 5
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 4
  • Оренбургская область 2
  • Пензенская область 1
  • Саратовская область 1
  • Ульяновская область 2
  • Курганская область 3
  • Свердловская область 6
  • Тюменская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 7
  • Алтайский край 2
  • Красноярский край 2
  • Иркутская область 2
  • Новосибирская область 5
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 2

За весь период по России умерло 22 454 человека.

За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 6781 человек:
  • Белгородская область 68
  • Брянская область 71
  • Владимирская область 21
  • Воронежская область 229
  • Ивановская область 19
  • Калужская область 68
  • Костромская область 109
  • Курская область 41
  • Липецкая область 18
  • Московская область 250
  • Орловская область 61
  • Рязанская область 23
  • Смоленская область 18
  • Тамбовская область 24
  • Тверская область 24
  • Тульская область 41
  • Ярославская область 109
  • Москва 1306
  • Республика Карелия 50
  • Республика Коми 130
  • Архангельская область 47
  • Вологодская область 20
  • Калининградская область 9
  • Ленинградская область 28
  • Мурманская область 70
  • Новгородская область 27
  • Псковская область 37
  • Санкт-Петербург 251
  • Республика Адыгея 31
  • Республика Калмыкия 80
  • Республика Крым 48
  • Краснодарский край 48
  • Астраханская область 27
  • Волгоградская область 130
  • Ростовская область 309
  • Севастополь 21
  • Республика Дагестан 94
  • Республика Ингушетия 75
  • Кабардино-Балкарская Республика 23
  • Карачаево-Черкесская Республика 20
  • Республика Северная Осетия - Алания 12
  • Чеченская Республика 65
  • Ставропольский край 159
  • Республика Башкортостан 11
  • Республика Марий Эл 28
  • Республика Мордовия 40
  • Республика Татарстан 7
  • Удмуртская Республика 79
  • Республика Чувашия 23
  • Пермский край 70
  • Кировская область 15
  • Нижегородская область 131
  • Оренбургская область 85
  • Пензенская область 77
  • Самарская область 86
  • Саратовская область 92
  • Ульяновская область 91
  • Курганская область 29
  • Свердловская область 140
  • Тюменская область 30
  • Ханты-Мансийский автономный округ 103
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 27
  • Челябинская область 127
  • Республика Алтай 68
  • Республика Тыва 11
  • Республика Хакасия 32
  • Алтайский край 170
  • Красноярский край 86
  • Иркутская область 116
  • Кемеровская область 63
  • Новосибирская область 42
  • Омская область 114
  • Томская область 88
  • Республика Бурятия 84
  • Республика Саха (Якутия) 52
  • Забайкальский край 54
  • Камчатский край 10
  • Приморский край 53
  • Амурская область 54
  • Магаданская область 28
  • Хабаровский край 23
  • Сахалинская область 24
  • Еврейская автономная область 6
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 016 202.

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