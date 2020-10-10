За сутки в России подтверждено 12 846 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 12 846 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 26,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 4105
- 2. Санкт-Петербург 501
- 3. Московская область 416
- 4. Ростовская область 269
- 5. Нижегородская область 257
- 6. Воронежская область 201
- 7. Архангельская область 199
- 8. Свердловская область 198
- 9. Ханты-Мансийский АО 189
- 10. Красноярский край 175
- 11. Кемеровская область 169
- 12. Волгоградская область 155
- 13. Иркутская область 155
- 14. Алтайский край 154
- 15. Ульяновская область 152
- 16. Ставропольский край 151
- 17. Ямало-Ненецкий АО 151
- 18. Саратовская область 149
- 19. Мурманская область 148
- 20. Омская область 143
- 21. Забайкальский край 140
- 22. Республика Крым 140
- 23. Республика Коми 139
- 24. Томская область 139
- 25. Оренбургская область 137
- 26. Самарская область 125
- 27. Удмуртская Республика 116
- 28. Тюменская область 116
- 29. Республика Алтай 111
- 30. Орловская область 110
- 31. Пензенская область 110
- 32. Республика Саха (Якутия) 110
- 33. Краснодарский край 103
- 34. Хабаровский край 102
- 35. Пермский край 98
- 36. Республика Бурятия 98
- 37. Ленинградская область 96
- 38. Новосибирская область 95
- 39. Тверская область 93
- 40. Челябинская область 93
- 41. Брянская область 91
- 42. Приморский край 84
- 43. Республика Дагестан 82
- 44. Курская область 81
- 45. Карачаево-Черкесская Республика 81
- 46. Кировская область 81
- 47. Калужская область 80
- 48. Ярославская область 77
- 49. Республика Карелия 77
- 50. Республика Калмыкия 77
- 51. Белгородская область 76
- 52. Ивановская область 75
- 53. Рязанская область 74
- 54. Кабардино-Балкарская Республика 73
- 55. Вологодская область 69
- 56. Калининградская область 68
- 57. Костромская область 65
- 58. Смоленская область 64
- 59. Курганская область 64
- 60. Республика Хакасия 63
- 61. Тамбовская область 61
- 62. Новгородская область 59
- 63. Сахалинская область 59
- 64. Владимирская область 58
- 65. Астраханская область 58
- 66. Республика Мордовия 58
- 67. Амурская область 57
- 68. Республика Ингушетия 54
- 69. Липецкая область 52
- 70. Тульская область 51
- 71. Республика Башкортостан 49
- 72. Магаданская область 46
- 73. Псковская область 45
- 74. Республика Адыгея 41
- 75. Республика Тыва 39
- 76. Республика Северная Осетия 38
- 77. Республика Марий Эл 35
- 78. Республика Татарстан 35
- 79. Камчатский край 35
- 80. г.Севастополь 33
- 81. Чувашская Республика 31
- 82. Еврейская АО 30
- 83. Ненецкий автономный округ 6
- 84. Чеченская Республика 5
- 85. Чукотский АО 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 285 084 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чеченская Республика 0,2%
- 2. Чувашская Республика 0,4%
- 3. Республика Тыва, Московская область, Тульская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Чукотский АО 0,5%
За последние сутки подтверждено 197 летальных случаев:
- Брянская область 1
- Воронежская область 6
- Ивановская область 1
- Костромская область 3
- Липецкая область 1
- Московская область 9
- Орловская область 1
- Рязанская область 1
- Смоленская область 1
- Тверская область 3
- Тульская область 2
- Москва 30
- Республика Коми 5
- Архангельская область 1
- Мурманская область 3
- Санкт-Петербург 36
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 5
- Астраханская область 1
- Ростовская область 10
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 6
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Республика Башкортостан 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 2
- Удмуртская Республика 3
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 5
- Кировская область 1
- Нижегородская область 4
- Оренбургская область 2
- Пензенская область 1
- Саратовская область 1
- Ульяновская область 2
- Курганская область 3
- Свердловская область 6
- Тюменская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 7
- Алтайский край 2
- Красноярский край 2
- Иркутская область 2
- Новосибирская область 5
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 22 454 человека.
За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 6781 человек:
- Белгородская область 68
- Брянская область 71
- Владимирская область 21
- Воронежская область 229
- Ивановская область 19
- Калужская область 68
- Костромская область 109
- Курская область 41
- Липецкая область 18
- Московская область 250
- Орловская область 61
- Рязанская область 23
- Смоленская область 18
- Тамбовская область 24
- Тверская область 24
- Тульская область 41
- Ярославская область 109
- Москва 1306
- Республика Карелия 50
- Республика Коми 130
- Архангельская область 47
- Вологодская область 20
- Калининградская область 9
- Ленинградская область 28
- Мурманская область 70
- Новгородская область 27
- Псковская область 37
- Санкт-Петербург 251
- Республика Адыгея 31
- Республика Калмыкия 80
- Республика Крым 48
- Краснодарский край 48
- Астраханская область 27
- Волгоградская область 130
- Ростовская область 309
- Севастополь 21
- Республика Дагестан 94
- Республика Ингушетия 75
- Кабардино-Балкарская Республика 23
- Карачаево-Черкесская Республика 20
- Республика Северная Осетия - Алания 12
- Чеченская Республика 65
- Ставропольский край 159
- Республика Башкортостан 11
- Республика Марий Эл 28
- Республика Мордовия 40
- Республика Татарстан 7
- Удмуртская Республика 79
- Республика Чувашия 23
- Пермский край 70
- Кировская область 15
- Нижегородская область 131
- Оренбургская область 85
- Пензенская область 77
- Самарская область 86
- Саратовская область 92
- Ульяновская область 91
- Курганская область 29
- Свердловская область 140
- Тюменская область 30
- Ханты-Мансийский автономный округ 103
- Ямало-Ненецкий автономный округ 27
- Челябинская область 127
- Республика Алтай 68
- Республика Тыва 11
- Республика Хакасия 32
- Алтайский край 170
- Красноярский край 86
- Иркутская область 116
- Кемеровская область 63
- Новосибирская область 42
- Омская область 114
- Томская область 88
- Республика Бурятия 84
- Республика Саха (Якутия) 52
- Забайкальский край 54
- Камчатский край 10
- Приморский край 53
- Амурская область 54
- Магаданская область 28
- Хабаровский край 23
- Сахалинская область 24
- Еврейская автономная область 6
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 016 202.