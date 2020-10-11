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11.10.2020 23:00
Рубрика: Спорт

Сильнее с четверными

Александра Трусова исполнила три "квада" и победила на московском этапе Кубка России
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 229(8283)
Прыжки "королевы четверных" помогли Александре Трусовой завоевать свой первый титул под руководством нового тренера - двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Саша победила на втором этапе Кубка России, проходившем на ледовой арене "Мегаспорт" в Москве.

После короткой программы Трусова, с ошибкой на приземлении исполнившая аксель в 3,5 оборота, занимала лишь третье место, уступая Камиле Валиевой и Дарье Усачевой, с которыми еще недавно тренировалась в одной группе у Этери Тутберидзе. Причем отставание Саши от лидирующей Валиевой составило почти 10 баллов (75,77 балла против 85,10). Судьи были очень щедры по отношению к 14-летней дебютантке взрослых стартов. На внутренних соревнованиях так бывает. Но уж слишком близко оказался мировой рекорд Алены Косторной - 85,45 балла. А ведь эти оценки она заслужила, блестяще сделав тройной аксель. Его в арсенале Валиевой нет. Так что Плющенко не мог оставить такое судейство без внимания и поддержал Сашу в "Инстаграме". "Ты сделала шаг вперед, боролась до конца. Завтра новый день и новый старт. Поборемся! А твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать. Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимает!" - написал Евгений.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фигурист Самарин упал с четверного тулупа на Кубке России

Сложно сказать, чем бы на этот раз закончилось соперничество Валиевой и Трусовой в произвольной программе, если бы Камила справилась со своим прокатом. Но выступление не задалось. Фигуристка упала с четверного тулупа, хотя затем чисто исполнила каскад четверной тулуп - двойной тулуп. Были проблемы и с тройным лутцем. Трусова тоже откаталась не без ошибок, но взяла количеством "квадов". С ошибкой на приземлении она сделала четверной лутц, исполнила каскад четверной тулуп - тройной тулуп и одиночный четверной тулуп. Саша набрала 164,82 балла и 240,59 в сумме и поднялась на первое место. Камила Валиева стала второй (233,70), Дарья Усачева - третьей (233,20).

Произвольная программа фигуристок завершилась перед подписанием этого номера в печать. А по итогам короткой программы корреспондент "РГ" побеседовала о конкуренции в женском одиночном катании с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Натальей Бестемьяновой. В этом сезоне Бестемьянова и ее супруг, чемпион Европы 1981 года в одиночном катании Игорь Бобрин, поставили короткую программу спортивной паре Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Но, к сожалению, на льду "Мегаспорта" эту композицию мы не увидели. У партнера положительный тест на коронавирус, и спортсмены были вынуждены пропустить турнир.

Наталья Филимоновна, как вам выступление наших фигуристок?

Наталья Бестемьянова: Все показали очень высокий уровень, начиная от Станиславы Константиновой и заканчивая тройкой лидеров - Камилой Валиевой, Дарьей Усачевой и Александрой Трусовой.

Четверные прыжки по-прежнему главное оружие Александры Трусовой. В остальном она пытается меняться. Фото: РИА Новости

Вы заметили в катании Трусовой те изменения, над которыми она работала под руководством Плющенко? Скольжение, новый образ, презентация программы?

Наталья Бестемьянова: У Трусовой только начинает проявляться проникновенное катание. Я бы не сказала, что это окончательный вариант. Но мастерство ее растет. И это видно. Качество тройного акселя тоже выше, чем было. Элемент стал более надежным. Когда-то она его сделает.

Камилу Валиеву давно и много хвалят. Чем она так подкупает всех специалистов и экспертов?

Наталья Бестемьянова: Я бы не стала говорить, что это просто хвалебные отзывы. Она действительно очень хороша. Она прекрасна. И за всей это красотой виден огромный труд. Но и талант тоже. Ее сложение, ее длинные ноги, руки, то, как она владеет коньком, как интерпретирует музыку - в этой фигуристке есть все. Дай бог ей здоровья, чтобы она продолжала расти и развиваться в таком русле.

Сначала была дуэль Медведевой и Загитовой, потом борьба трех учениц Тутберидзе - Трусовой, Щербаковой и Косторной. После громких переходов в межсезонье началось соперничество, борьба двух школ - Тутберидзе и Плющенко. Для самих спортсменок все это - мотивация или помеха?

Наталья Бестемьянова: Это было всегда. Тренер боролся с тренером, город с городом. В парах, например, всегда была борьба между ЦСКА и питерской группой Москвина и потом уже Тамарой Николаевной Москвиной и группой Жука. В одиночном катании всегда было противостояние Мишина и Жука, Мишина и Тарасовой. Что с этим можно сделать?! Мне кажется, это только популяризирует наш вид спорта, делает его спортом номер один у нас в стране. О чем сегодня говорят? Что сегодня показывает Первый канал? Фигурное катание. Конкуренция - это всегда рост. Спортсмены должны видеть в этом плюс и должны от этого выигрывать. Без конкуренции нет прогресса.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фигуристка Медведева опубликовала видео из больницы

Евгения Медведева, если считать контрольные прокаты, снялась уже с третьего старта подряд. У нее обострение старой травмы спины. Женя вернулась к Тутберидзе. Как думаете, сможет она вернуться на прежний уровень?

Наталья Бестемьянова: У меня нет ответа на этот вопрос. Я очень люблю Женю, надеюсь на лучшее. Но у нее непростой период.

Травмы вообще серьезно осложнили фигуристам борьбу за пьедестал в Москве. Чемпион Европы и призер чемпионата мира в танцах на льду Никита Кацалапов только-только залечил травму спины, но тут же проблемы возникли у партнерши Виктории Синициной - повреждение колена. Лидеры сборной не смогли докатать произвольный танец из-за сильных болей у Вики. После снятия Синициной и Кацалапова турнир выиграли Аннабель Морозов и Андрей Багин.

Это первый успех Александры Трусовой и ее нового тренера - двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко

Травма спины подвела и вице-чемпиона Европы в мужском одиночном катании Александра Самарина. В арсенале Самарина есть четверные лутц, флип, тулуп и риттбергер, но на втором этапе Кубка страны спортсмен даже не пытался их исполнить. Проблемы начались сразу после контрольных прокатов в сентябре. Все это время Самарин восстанавливался и поэтому выступал с облегченным контентом. При таком раскладе победа досталась еще одному ученику Плющенко Артему Ковалеву. Самарин стал вторым. Петр Гуменник - третьим.

Спорт Фигурное катание

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