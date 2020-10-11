Британский журналист рассказал о заражении американцами Тихого океана

В новой книге "Отравление Тихого океана" (Poisoning the Pacific), которая выйдет в свет в понедельник в Британии, рассказывается о многолетнем заражении американскими военными земель коренных народов, а также значительной акватории Тихого океана. Написанная британским журналистом Джоном Митчеллом книга основана на более чем 12 тысячах страниц документов, полученных в соответствии с Законом США о свободе информации (FOIA), а также в результате бесед с местными жителями, ветеранами вооруженных сил и исследователями. "Власти США неоднократно пытались скрыть заражение с помощью лжи, дезинформации и нападений на репортеров", - сказал Митчелл в интервью Guardian, пояснив, что он испытал это на собственном опыте.

В книге утверждается, что на протяжении десятилетий американские военные небрежно относились к экосистемам на своих базах и объектах в Тихом океане, позволяя своим вооруженным силам нарушать права коренных народов, захватывать земли и наносить ущерб природной среде. В результате военных операций США в течение десятилетий Тихий океан был загрязнен токсичными веществами, включая радиоактивные отходы, нервно-паралитические вещества и зараженный диоксином отравляющий препарат Orange.

В частности, в книге британского журналиста приводятся документы о том, что армия США утилизировала 29 миллионов килограммов иприта и нервно-паралитических агентов и 454 тонны радиоактивных отходов" в Тихом океане, а большое количество нервно-паралитических веществ. Так большое количество зарина, что подтверждается документами правительства США, попало в окружающую среду во время его уничтожения на атолле Джонстон, расположенном недалеко от Гавайев. По словам Митчелла, даже в 2020 году американцы продолжают игнорировать голоса коренных народов. В июле, когда в ходе военных раскопок на Гуаме были обнаружены десятки мест, содержащих человеческие останки и культурные артефакты, местные жители, особенно коренные жители народа чаморро, были потрясены этим. Тем не менее, это не помешало Пентагону открыть в начале октября новую базу на Гуаме.