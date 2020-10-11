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11.10.2020 12:40
Рубрика: Экономика

ЦБ: Банки аннулировали 29 тысяч кредитных каникул на 10 млрд рублей

Текст: Игорь Зубков
На 7 октября системно значимые банки аннулировали более 29 тысяч кредитных каникул, которые потребовали граждане в пандемию по специально принятому закону (№ 106-ФЗ). Общая сумма кредитов, по которым крупнейшие банки аннулировали каникулы, составляет около 10 млрд руб. Об этом рассказал глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в интервью "Российской газете".

"Значительная доля таких клиентов была переведена на собственные программы реструктуризации кредиторов, - сказал Михаил Мамута. - Это позволило гражданам избежать начисления пени, штрафов, других проблем - именно потому мы и рекомендовали банкам такой выход из этой ситуации".

Фото: iStock
В России заканчиваются "кредитные каникулы"

Банки, включая системно значимые, получили от граждан 388,1 тыс. требований о кредитных каникулах за весь период действия закона о них, с апреля по сентябрь включительно. К 7 октября кредитные каникулы фактически были предоставлены по 159,5 тыс. требований на сумму 78,5 млрд рублей.

Требовать каникулы можно было даже по телефону, и 90 дней отводилось на то, чтобы донести потом документы, подтверждающие 30-процентное падение доходов, - когда закон принимался, действовал режим самоизоляции. Однако многие ошиблись в расчетах (так, при подсчете среднемесячного дохода надо было исключить четыре месяца с наибольшими и наименьшими выплатами за прошлый год) и в итоге получили сообщения от банков, что их каникулы аннулированы. Число таких заемщиков будет расти до конца года, когда истечет срок предоставления документов по последним требованиям.

По словам Мамуты, особое беспокойство вызывают "молчуны" - те, кто не отвечает ни на звонки, ни на смс, ни на письма от банков с напоминаниями о том, что для подтверждения права на кредитные каникулы нужно донести документы. "Молчунов" около 10% от тех, кому банки аннулировали каникулы. "Мы обсуждаем с банками приемлемый компромисс, поскольку для регулятора важно, чтобы каждый заемщик был защищен и имел возможность для нормального разрешения возникшей проблемы", - сказал Мамута.

Заявки на кредитные каникулы составили лишь 13,5% всех обращений граждан за реструктуризацией с начала пандемии, в основном заемщики соглашались на реструктуризацию на условиях банков. Всего в адрес банков от заемщиков с 20 марта по 7 октября поступило 2876,7 тыс. обращений / требований об изменении условий кредитного договора. По данным Банка России, на 7 октября банки удовлетворили 1729,1 тыс. обращений, или 61,3% от рассмотренных. Фактически банки провели реструктуризацию 1,6 млн договоров на сумму более 778 млрд рублей.

Несмотря на то, что последним днем подачи требований о кредитных каникулах было 30 сентября, ЦБ рекомендует банкам идти навстречу заемщикам, оказавшимся в трудной ситуации, и до конца года проводить реструктуризацию их задолженности по собственным программам. Аналогичные рекомендации действуют в отношении заемщиков, которым были аннулированы кредитные каникулы.

Полностью интервью руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты читайте в ближайших номерах "Российской газеты"

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