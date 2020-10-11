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11.10.2020 09:54
Рубрика: В мире

Число случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 7 миллионов

Текст: Максим Макарычев

В воскресенье подтвержденное число случаев заражения коронавирусом в Индии превысило отметку в семь миллионов. Эта страна в ближайшее время может превзойти США по количеству инфекций.

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Министерство здравоохранения Индии зарегистрировало еще 74 383 случая заражения за последние сутки. Ожидается, что в ближайшие недели Индия станет страной, наиболее пострадавшей от пандемии, превзойдя Соединенные Штаты, где, по состоянию на субботу, было зарегистрировано в общей сложности более 7,7 миллиона случаев заражения с начала года, сообщает Associated Press. В июле в Индии наблюдался резкий рост числа заболевших, в августе их число увеличилось более чем на два миллиона, а в сентябре - еще на три миллиона. В середине сентября ежедневное число заражений достигло антирекорда в 97 894 инфицированных. Министерство также сообщило о 918 смертельных случаях в Индии за сутки, в результате чего общее число погибших от инфекции составило 108 334 человека.

Фото: iStock
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Тем не менее число людей, умерших от COVID-19 на душу населения, остается относительно низким в Южной и Юго-Восточной Азии - от Индии до Вьетнама и Тайваня - по сравнению с европейскими странами и Соединенными Штатами, пояснил доктор Рандип Гулерия, эксперт по здравоохранению кабинета-министров Индии. Министр здравоохранения Харш Вардхан со своей стороны сообщил, что к июлю 2021 года Индия намерена обеспечить вакцинами 250 миллионов человек. Вместе с тем, представители индийского минздрава предупредили о возможности распространения вируса во время предстоящего сезона религиозных фестивалей, который традиционно отмечается массовым скоплением людей в храмах и торговых районах. Решающим фактором, поясняют эксперты, будет то, оденут ли граждане маски и обеспечат соблюдение безопасной дистанции в полтора-два метра. Как сообщают индийские СМИ, большинство граждан страны, особенно в провинции, перестало соблюдать носить маски, соблюдать дистанцию ​​и регулярно мыть руки.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

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