Удобный онлайн-заказ транспортных услуг сегодня охватывает не только сферу пассажирских перевозок. Возможности современной логистики позволяют оценить преимущества ведения бизнеса и многоуровневой клиентской поддержки в цифровом формате практически всем участникам рынка грузовых перевозок.

Возить с собой горы бумаг дальнобойщикам не нужно, накладные теперь в электронном виде. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Введение ограничительных мер из-за пандемии коронавируса внесло свои коррективы в сложившиеся транспортные цепочки. По оценкам аналитиков InfraOne, только в апреле-мае 2020 года упущенные доходы транспортных компаний достигли 519 миллиардов рублей. Больше других пострадал авиасегмент, вынужденный остановить практически все логистические операции.

Снижение грузооборота негативно сказалось и на вакантности складских площадей, на объемах работы стивидорных и автотранспортных компаний, а также операторов железнодорожного подвижного состава. По прогнозам экспертов, среди главных трендов посткризисной реальности на рынке грузоперевозок - усиление борьбы за клиента и демпинг. Кризис COVID-19 послужил тем "идеальным штормом", который спровоцирует уход мелких и слабых игроков, а крупные будут заинтересованы открывшимися возможностями нарастить парк и собственную долю рынка. Наряду с этим пандемия обозначила и новые перспективы развития отрасли, сместив акценты на все большую востребованность цифровых технологий и бесконтактную доставку товаров и грузов.

Значительное число логистических компаний в период пандемии COVID-19 рассматривает цифровизацию бизнеса как способ нивелирования возникающих рисков. Например, используют IT-платформы при обмене тарифами и ставками, внедряют автоматические системы управления перевозками и контроля их качества. По оценкам ИПЕМ, в мире идет существенный рост применения технологий автоматического управления на транспорте. Первые успешно реализованные проекты создадут "инфраструктурный ландшафт" для всех последующих, а их инициаторы смогут эти технологии экспортировать. Сегодня автоматическое управление перевозочным процессом становится одним из основных трендов развития рельсового транспорта. При этом цифровые сервисы, например, на базе действующей электронной торговой площадки "Грузовые перевозки", позволяют целенаправленно реагировать на вызовы складывающейся конъюнктуры транспортного рынка и адаптироваться к потребностям пользователей услуг железнодорожного транспорта.

На автотранспорте одной из главных новаций этого года стал эксперимент Минтранса России по внедрению электронной транспортной накладной (ЭТрН) и электронного путевого листа (ЭПЛ). С 1 по 30 октября ряд крупнейших российских грузоперевозчиков и операторов электронного документооборота принимают участие в этом "пилоте". Как пояснил замминистра транспорта Алексей Семенов, существующий механизм оформления транспортной накладной и путевого листа "на бумаге" требует от всех участников рынка существенных временных и финансовых затрат. Перевод в "цифру" обеспечит качественно новый уровень документооборота, что для бизнеса означает сокращение затрат, а для государства - прозрачность контроля.

В пандемию стала особенно востребована бесконтактная доставка товаров и грузов

В дальнейшем после полной реализации проекта данные внесенных в реестр транспортных средств будут автоматически считываться камерами фото- и видеофиксации, которые установлены на дорогах, и передаваться в систему. Остановке для проверки документов будут подлежать только те машины, данные которых в системе отсутствуют.

Сегодня в цифровой трансформации сферы логистики уже участвует множество игроков. Это и государство с рядом утвержденных программ развития транспортных систем страны, и традиционный отраслевой бизнес, включая средние и малые компании со своим видением стратегии и тактики работы на рынке.

Цифровизация транспортно-логистической деятельности позволит повысить безопасность работы, сократит издержки сторон, ускорит и упростит прохождение контрольно-надзорных процедур.

Комментарий

Наталья Волкова, управляющий директор по страхованию морских и грузовых рисков АО СК "Альянс":

Фото: Пресс-служба СК "Альянс"

Пандемия стала важным триггером, способствующим цифровой трансформации в сегменте страхования грузов вместе с общим сдвигом транспортно-логистической системы в онлайн. Современные онлайн-решения позволяют управлять рисками грузоперевозок.

Страхование грузов онлайн: 24/7 - без границ и ограничений

Личный кабинет, который мы предоставляем страхователям, значительно ускоряет все процедуры по оформлению страхового полиса. Выпуск страхового полиса может осуществляться клиентом самостоятельно в режиме 24/7 и занимает не более 5 минут. Это не только в разы снижает административные издержки, но и в некоторых случаях имеет вполне ощутимый экономический эффект. Так, например, переход из бумаги в "цифру" может позволить клиенту сэкономить до 20 процентов от стоимости страхового полиса за счет применения страховщиком понижающего коэффициента к базовым тарифным ставкам (в соответствии с условиями договора и применения актуарно (экономически) обоснованного страхового тарифа, рассчитанного в соответствии с методикой расчета страховых тарифов).

6 дней - столько в среднем составил в 2019 и 2020 году срок урегулирования убытков по страхованию грузов в СК "Альянс"

При этом онлайн-решение от Allianz не требует каких-либо особых условий для работы. Понятно, что на огромной территории России есть удаленные регионы, где, скажем, может не быть интернета, но при этом идет активная экономическая деятельность и формируются логистические цепочки. Учитывая эти аспекты, система была разработана таким образом, чтобы доступ к ней могли иметь сразу несколько менеджеров клиента.

Не менее важным фактором для комфортной работы в системе стало отсутствие необходимости предстрахового осмотра грузов со стороны страховщика - в большинстве случаев проведение такой процедуры не требуется (в соответствии с условиями договора), а если и возникает такая необходимость для оценки качественных или количественных показателей груза, клиенты Allianz могут проводить эту процедуру своими силами или привлекая собственных подрядчиков.

Личный кабинет настроен под конкретного клиента, что позволяет системе при выпуске страховых полисов легко применять зафиксированные в договоре параметры в части номенклатуры перевозимых грузов, страховых сумм, маршрутов перевозок или выгодоприобретателей. А в случае возникновения запросов, не предусмотренных договором страхования, личный кабинет сам "увидит" расхождения с условиями договора, оповестит об этом клиента и автоматически направит соответствующий запрос специалисту страховой компании.

Мы стараемся предложить нашим клиентам не только максимально интересные условия страхования и выгодные страховые тарифы, но также гордимся скоростью и качеством нашего урегулирования убытков. Так, вне зависимости от маршрута перевозки, онлайн-система позволит клиенту самостоятельно выбрать аварийного комиссара или сюрвейра из числа авторизованных Allianz во всем мире среди высококлассных специалистов, а компетенции специалистов нашей компании помогут выстроить работу по урегулированию убытка таким образом, чтобы клиенту было максимально комфортно и удобно.