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11.10.2020 11:33
Рубрика: Общество

Эксперт: почему прививку от гриппа нужно сделать в начале эпидсезона

Текст: Ирина Невинная
В этом году особенно важно защитить себя от гриппа, сделав прививку, - напоминают в министерстве здравоохранения России. Разъяснения дала завлабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи Минздрава России, профессор Елена Бурцева.

1) Почему так важно вакцинироваться в самом начале эпидсезона?

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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Елена Бурцева: Для вируса гриппа характерна сезонность. Его активность обычно начинается в конце ноября - начале декабря, с пиковыми значениями в январе - феврале. Для того, чтобы выработался защитный иммунитет, вакцинацию необходимо сделать заблаговременно - для формирования иммунитета необходимо 2 - 3 недели.

Сейчас как раз самое благоприятное время для прививки. Хочу также отметить, что грипп, в отличие от других респираторных вирусных инфекций, наряду с новой коронавирусной инфекцией, все-таки вызывает много осложнений. Вакцинация - это именно тот способ, который предупредит развитие таких тяжелых осложнений, как, например, пневмония.

2) Как связаны рекомендации привиться от гриппа с пандемией коронавируса?

Елена Бурцева: Сочетанная инфекция гриппа с любым респираторным вирусом, в том числе SARS-CoV-2 (новым коронавирусом), всегда будет утяжелять течение заболевания. Поэтому если мы отсечем восприимчивость организма к гриппозной инфекции, то и другая инфекция, в том числе и новая коронавирусная, будет протекать легче и без осложнений.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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3) Как защищаться от гриппа тем людям, которые еще не делали прививку?

Елена Бурцева: Грипп - это воздушно-капельная инфекция, поэтому главная профилактика - это предупреждение распространения вируса от заболевшего к здоровому человеку. Безусловно, эффективным будет ношение маски - аналогично рекомендациям по защите от новой коронавирусной инфекции. Также лучше избегать участия в массовых мероприятиях, особенно внутри помещения.

Кроме того, важно укреплять естественный иммунитет. Это обеспечивают прогулки на свежем воздухе, правильное питание, прием витаминов, физическая активность.

4) Каким группам населения в первую очередь следует привиться от гриппа?

Елена Бурцева: У нас есть национальный календарь прививок, который предусматривает первоочередную вакцинацию групп риска по гриппозной инфекции: во-первых, это группа наиболее восприимчивых людей (дети дошкольного и школьного возраста, а также лица, которые по своей профессиональной принадлежности сталкиваются с инфицированными - это медицинские работники, учителя, работники транспорта, торговли). Сюда же включены проживающие в организациях интернатного типа.

Вторую группу риска определяют лица, имеющие хронические соматические, а также беременные. Безусловно, инфицирование любой респираторной инфекцией, особенно гриппом и новой коронавирусной инфекцией, может привести к обострению соматических хронических заболеваний и развитию тяжелых осложнений, приводящих к летальному исходу.

Вакцинация предупреждает для первой группы риски инфицирования гриппом, а для второй - развитие осложнений.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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5) Многие люди боятся вакцинироваться, считая, что побочные эффекты могут подорвать их здоровье. Насколько такие опасения оправданы?

Елена Бурцева: Такие опасения не оправданы. Современные вакцины против гриппа совершенно безопасны и слабо реактогенны (то есть не вызывают побочных эффектов). Кроме того, в основном используются вакцины инактивированные, то есть в них не содержится живого вируса, следовательно, вызвать какое-либо респираторное заболевание вакцинация не может.

Таким образом, прививка не должна повлиять на общее самочувствие привитого. В случае, если человек имел неблагоприятный опыт вакцинации против гриппа ранее, ему желательно проконсультироваться с лечащим врачом.

6) Есть мнение, что вакцинация от гриппа может стимулировать иммунитет в борьбе с коронавирусом, правда ли это?

Елена Бурцева: Такая гипотеза действительно существует, но нуждается в дополнительной проверке. Как раз этот эпидемический сезон и даст нам ответ на этот вопрос. Единственное, что можно сказать: когда проводится вакцинация (это было замечено и раньше), на протяжении одного месяца после ее проведения уменьшается количество респираторных заболеваний.

Напомню, что новый коронавирус тоже относится к острым респираторным вирусным инфекциям. При вакцинации организм реагирует не только выработкой специфического иммунитета к вирусу гриппа, но и несколько повышаются другие факторы иммунитета, поэтому все возможно.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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7) Что предпочтительнее: защитить себя прививкой или положиться на естественный иммунитет, попринимать лекарства. Которые его стимулируют?

Елена Бурцева: Не надо бояться вакцинироваться! В России накоплен большой опыт: в прошлые годы порядка 50% населения получили прививки, и крайне редко были отмечены случаи побочных эффектов.

Вакцинация - это способ защитить себя на весь эпидсезон, эффект от прививки сохраняется на протяжении года. Это эффективнее, чем пить долгое время противогриппозные препараты для поддержания иммунной системы без назначения врача, что к тому же - опасно. В составе гриппозных вакцин содержатся 3-4 штамма вируса гриппа, которые представляют актуальность на текущий период, и состав вакцин един для всего мира. Напомню, что его утверждает Всемирная организация здравоохранения.

У каждого человека должен быть свой опыт: надо либо поверить, либо не верить, но для этого надо попробовать.

Общество Здоровье Прививки и вакцинация

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