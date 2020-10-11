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Эксперт рассказал, что делать, если смартфон упал в воду

Текст:   Иван Черноусов
11.10.2020,  
08:00
К сожалению, водозащита в смартфоне остается по большей части уделом флагманов. Обычные же модели ее не имеют. О том, что делать, если вы уронили устройство в воду, "РГ" рассказала Эльвина Насибулина, аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Главное - быстро принять меры, - отмечает она. - Первым делом следует вытащить телефон из воды, обязательно вынуть аккумулятор (если он извлекается), SIM-карту и карту памяти. После этого не включайте телефон. Как можно скорее обратитесь в мастерскую, чтобы специалист с помощью обработки в ультразвуковой ванне убрал оставшуюся воду - иначе коррозия продолжится и со временем "добьет" аппарат".

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По словам эксперта, сушить телефон феном или на батарее не стоит, слишком высокая температура может навредить устройству. "Народный способ "положить телефон на ночь в рис" может, конечно, и сработает (но не в случае, если гаджет залит газировкой или сладким чаем), но лучше не рисковать и отдать гаджет в сервисный центр", - резюмирует Насибулина.

Кроме того, специалист рекомендует регулярно делать резервные копии всей информации с телефона, чтобы данные не погибли вместе с ним.