Эксперт рассказал, что делать, если смартфон упал в воду

К сожалению, водозащита в смартфоне остается по большей части уделом флагманов. Обычные же модели ее не имеют. О том, что делать, если вы уронили устройство в воду, "РГ" рассказала Эльвина Насибулина, аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества.

"Главное - быстро принять меры, - отмечает она. - Первым делом следует вытащить телефон из воды, обязательно вынуть аккумулятор (если он извлекается), SIM-карту и карту памяти. После этого не включайте телефон. Как можно скорее обратитесь в мастерскую, чтобы специалист с помощью обработки в ультразвуковой ванне убрал оставшуюся воду - иначе коррозия продолжится и со временем "добьет" аппарат".

По словам эксперта, сушить телефон феном или на батарее не стоит, слишком высокая температура может навредить устройству. "Народный способ "положить телефон на ночь в рис" может, конечно, и сработает (но не в случае, если гаджет залит газировкой или сладким чаем), но лучше не рисковать и отдать гаджет в сервисный центр", - резюмирует Насибулина.

Кроме того, специалист рекомендует регулярно делать резервные копии всей информации с телефона, чтобы данные не погибли вместе с ним.