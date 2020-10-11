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11.10.2020 14:50

Экспертов настораживает развитие эпидемической ситуации в США

На прошлой неделе в США ежедневно число новых случаев COVID-19 превышало 46 тысяч, что на 12% больше, чем пару недель назад. Белый дом стал эпицентром эпидемии. По данным ABC, по состоянию на 7 октября число случаев заражения коронавирусом в Белом доме, включая лидера страны, возросло до 34, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: EPA-EFE/Alba Vigaray Фото: EPA-EFE/Alba Vigaray
Фото: EPA-EFE/Alba Vigaray

Продолжительный рост случаев заражения коронавирусом в Белом доме и Пентагоне вовсе не случайны, это логичный результат действий американских политиков, которые ставят политику выше науки, а личные интересы - выше жизни. Это еще раз доказывает, что противоэпидемическая политика США стала полным провалом.

Фото: iStock
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В течение более чем шести месяцев в стране узкие политические интересы находятся во главе угла в противостоянии эпидемии. На этом фоне наука в дефиците, зато хватает ложной информации. Из-за таких приоритетов более 7,6 миллиона американцев страдают от коронавирусной инфекции, а более 210 тысяч погибло.

Однако, как говорят эксперты, это еще не предел. Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что к этой зиме летальных исходов может быть около 400 тысяч, если жители страны не будут следовать профилактическим рекомендациям. Бывший сотрудник Национального института здравоохранения США Рик Брайт также предупредил, что эта зима станет самым "темным временем" в новейшей истории США.

Неужели американские политики действительно ждут, когда погибнет еще больше людей?

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