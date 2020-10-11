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11.10.2020 17:07
Рубрика: Экономика

Картельное осложнение

В ФАС рассказали о сговорах на рынке фармацевтики в период пандемии
Текст: Светлана Ментюкова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценила доход картелей на фармацевтическом рынке, которые пытались заработать на россиянах во время пандемии, в 835 млн рублей. Всего за первую половину 2020 года антимонопольному органу удалось пресечь деятельность и остановить реализацию на этом рынке 18 картелей и антиконкурентных соглашений. Об этом "РГ" рассказал начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Исходя из данных ФАС, чаще всего коррупционеры и недобросовестные участники рынка пытались заработать на дезинфекторах и реже на средствах индивидуальной защиты (СИЗ). Так, в Санкт-Петербурге рассматривается дело о сговоре бюджетного учреждения здравоохранения с фармкомпанией о поставках защитных костюмов для медперсонала по завышенной цене и без проведения торгов. Тюменское УФАС уже выявило сговор между участниками торгов на поставку дезинфицирующих средств для учреждений здравоохранения на сумму более 35 млн рублей.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Среди наиболее вопиющих случаев в ФАС называют дело в Ростовской области, когда розничная цена хлоргексидина была завышена более чем в 10 раз. ФАС предполагает, что это следствие сговора, сказал Андрей Тенишев.

По его словам, в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области территориальные органы уже выдали несколько предупреждений хозяйствующим субъектам за навязывание потребителям "товаров в нагрузку". Покупателям предлагалось приобрести помимо медицинских масок еще и антибактериальный спрей, без которого торговцы отпускать маски отказывались. Кроме того, отметили в ФАС, на поверку оказалось, что продаваемые под видом индивидуальных защитных масок изделия таковыми не являлись, а лишь по внешнему виду были схожи со средствами индивидуальной защиты.

"В настоящее время антимонопольный орган не фиксирует дефицита средств индивидуальной защиты. Цены на маски стабилизировались", - констатировал Андрей Тенишев. По данным ФАС, российский рынок сейчас в достаточной степени насыщен средствами индивидуальной защиты, и контролирующие органы, несмотря на рост заболевания, фиксируют снижение цен на СИЗ. Отмечается, что в различных регионах оно происходит по-разному. Так, отмечают в антимонопольной службе, в Москве цены на маски снизились кардинально: это средство индивидуальной защиты можно купить и за 4-5, и за 10 рублей. Цены на антисептики также снижаются.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство ФАС Пандемия коронавируса COVID-19 Цены на лекарства

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