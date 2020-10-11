Глава фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов ушел на самоизоляцию

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов ушел на самоизоляцию из-за положительных тестов на коронавирус у членов семьи. У самого депутата тест отрицательный.

Неверов опубликовал в Instagram пост с работой на удаленке. "Увы, эпидемия коронавируса не обошла и мой дом. В моей семье есть заболевшие", - сообщил он. У одних болезнь протекает бессимптомно, у других есть температура и диагностировано воспаление легких.

- Я буду соблюдать все предписания Роспотребнадзора и поэтому буду на самоизоляции. Это не помешает мне оставаться в повестке и работать на удаленке, - написал Неверов.