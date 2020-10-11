Хэмилтон сравнялся с Шумахером по победам в "Формуле-1"

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл 11-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Айфеля. Соревнования принял немецкий автодром "Нюрбургринг".

Вторым финишировал представитель Нидерландов Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), третьим - австралиец Даниэль Риккьярдо из "Рено". Пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас сошел с дистанции из-за технических проблем.

Что касается россиянина Даниила Квята ("Альфа Таури"), то он стал последним из финишировавших (15-м). На 17-м круге гонки на болиде Квята сломалось переднее антикрыло в результате контакта с тайцем Александером Албоном ("Ред Булл"), после чего ему пришлось ехать до боксов на поломанной машине целый круг.

Возвращаясь к Хэмилтону, добавим, что он одержал 91-ю победу в карьере и по этому показателю догнал семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера.