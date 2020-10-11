Корпоративов не будет

Крупнейшие компании Германии отменили в этом году новогодние корпоративы. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на опрос среди топ-менеджеров. Такое решение приняли уже больше половины из 30 немецких концернов с самой большой капитализацией. Пока только Немецкая фондовая биржа не согласилась оставить своих сотрудников без праздника. Правда, их ждет альтернативный формат в виде рождественского базара под открытым небом с палатками, где будут продавать традиционные сосиски и разливать глинтвейн.

Мадрид в осаде

МВД Испании направило в Мадрид дополнительный контингент из 7000 полицейских и служащих гражданской гвардии. Они будут контролировать въезд и выезд из столицы и еще девяти муниципалитетов Мадридского региона. Местным жителям рекомендовано не покидать дома без надобности, однако полноценный режим самоизоляции в столице пока не введен.

"Светофор" против ковида

Страны Евросоюза согласовали единую систему "светофора" для перемещений внутри Шенгенской зоны. Об этом агентству Reuters рассказал источник в делегации Германии, которая сейчас председательствует в ЕС. Система призвана положить конец "лоскутному одеялу" разрозненных локальных правил и упорядочить требования для туристов, включая прохождение 14-дневного карантина. Предполагается, что все европейские регионы будут обозначаться тремя цветами - зеленым, оранжевым и красным - в зависимости от эпидемиологической обстановки. Беспрепятственно путешествовать в другие страны смогут только выходцы из "зеленых" зон. Это означает, что на 100 тысяч жителей там приходится менее 25 инфицированных в течение 7 дней, а положительные тесты на "корону" составляют менее 4 процентов. Более 50 новых пациентов на 100 тысяч населения означает красный уровень угрозы. Присвоение цветов будет обновляться каждую неделю.

Воздух маске не помеха

Власти Италии продлили режим ЧС, введенный в связи с пандемией до 31 января, а также сделали ношение масок обязательным даже на свежем воздухе. Сохраняется также требование по использованию этого антивирусного аксессуара на рабочем месте. Сумма штрафа за несоблюдение масочного режима сильно ударит по карману нарушителей и будет варьироваться между 400 и 1 тыс. евро. При этом вводится ряд важных исключений. Так, о маске можно забыть детям до 6 лет, лицам, страдающим от патологий, во время занятий спортом при соблюдении дистанции в 2 метра, а также дома.

Осторожно, бары закрываются

Ровно в полночь в субботу в Берлине начал действовать комендантский час. Такого столица Германии не помнит с 1949 года. Отныне до конца октября все бары, рестораны, ночные клубы и другие заведения, где продают алкоголь, должны быть закрыты с 23.00 до 6.00. Спиртное не продадут даже на автозаправках. За нарушение юридическим лицам грозит штраф от 5000 евро.