Новости

В Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи 21:26
Шунин и Кузяев вошли в стартовый состав сборной России на матч с турками 21:21
В Подмосковье женщина убила своего 4-летнего сына 20:31
Глава фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов ушел на самоизоляцию 19:57
Магазину "Л'Этуаль" в Москве грозит штраф за несоблюдение масочного режима 18:24
Театр в Москве оштрафовали за нарушение эпидемиологических требований 18:17
Новак: Россия к 2025 г. будет производить 68 млн тонн СПГ в год 17:24
Хэмилтон сравнялся с Шумахером по победам в "Формуле-1" 17:14
В "Президентских спортивных играх" примут участие команды из 83 регионов 17:03
На горячую линию Москвы по COVID за две недели поступило почти 65 тыс звонков 16:33
Умерла пострадавшая от взрывов под Рязанью 16:03
Стамбулу угрожают попугаи 15:24
На Сицилии власти запретили выпекать хлеб по воскресеньям 14:56
Вирусолог спрогнозировал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России 14:38
Путин рассказал о подарках от внуков 14:30
Путин рассказал об отношениях в большой политике 14:18
Полицейский участок в пригороде Парижа атаковала толпа с фейерверками 14:15
Под Красноярском завели дело о солярке в Ангаре 14:05
Явка на выборах в Таджикистане превысила 70 процентов 13:55
Ученые назвали токсичные водоросли основной причиной катастрофы на Камчатке 13:08
Талибы надеются на победу Трампа на президентских выборах 13:07
Президент Азербайджана положительно оценивает итоги переговоров в Москве 12:47
Число новых заболевших COVID-19 в мире третий день подряд бьет рекорды 12:46
Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном 12:30
Карантин в Израиле привел к имущественным и трудовым спорам 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
11.10.2020 21:06
Рубрика: В мире

Хроника коронавируса

Российская газета - Федеральный выпуск № 229(8283)
После новых ограничений ночная жизнь на улицах Гамбурга притихла, теперь у баров прогуливаются стражи порядка. Фото: AP После новых ограничений ночная жизнь на улицах Гамбурга притихла, теперь у баров прогуливаются стражи порядка. Фото: AP
После новых ограничений ночная жизнь на улицах Гамбурга притихла, теперь у баров прогуливаются стражи порядка. Фото: AP

Корпоративов не будет

Крупнейшие компании Германии отменили в этом году новогодние корпоративы. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на опрос среди топ-менеджеров. Такое решение приняли уже больше половины из 30 немецких концернов с самой большой капитализацией. Пока только Немецкая фондовая биржа не согласилась оставить своих сотрудников без праздника. Правда, их ждет альтернативный формат в виде рождественского базара под открытым небом с палатками, где будут продавать традиционные сосиски и разливать глинтвейн.

Число случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 7 миллионов

Мадрид в осаде

МВД Испании направило в Мадрид дополнительный контингент из 7000 полицейских и служащих гражданской гвардии. Они будут контролировать въезд и выезд из столицы и еще девяти муниципалитетов Мадридского региона. Местным жителям рекомендовано не покидать дома без надобности, однако полноценный режим самоизоляции в столице пока не введен.

"Светофор" против ковида

Страны Евросоюза согласовали единую систему "светофора" для перемещений внутри Шенгенской зоны. Об этом агентству Reuters рассказал источник в делегации Германии, которая сейчас председательствует в ЕС. Система призвана положить конец "лоскутному одеялу" разрозненных локальных правил и упорядочить требования для туристов, включая прохождение 14-дневного карантина. Предполагается, что все европейские регионы будут обозначаться тремя цветами - зеленым, оранжевым и красным - в зависимости от эпидемиологической обстановки. Беспрепятственно путешествовать в другие страны смогут только выходцы из "зеленых" зон. Это означает, что на 100 тысяч жителей там приходится менее 25 инфицированных в течение 7 дней, а положительные тесты на "корону" составляют менее 4 процентов. Более 50 новых пациентов на 100 тысяч населения означает красный уровень угрозы. Присвоение цветов будет обновляться каждую неделю.

Фото: iStock
Названы новые неочевидные симптомы коронавируса

Воздух маске не помеха

Власти Италии продлили режим ЧС, введенный в связи с пандемией до 31 января, а также сделали ношение масок обязательным даже на свежем воздухе. Сохраняется также требование по использованию этого антивирусного аксессуара на рабочем месте. Сумма штрафа за несоблюдение масочного режима сильно ударит по карману нарушителей и будет варьироваться между 400 и 1 тыс. евро. При этом вводится ряд важных исключений. Так, о маске можно забыть детям до 6 лет, лицам, страдающим от патологий, во время занятий спортом при соблюдении дистанции в 2 метра, а также дома.

Осторожно, бары закрываются

Ровно в полночь в субботу в Берлине начал действовать комендантский час. Такого столица Германии не помнит с 1949 года. Отныне до конца октября все бары, рестораны, ночные клубы и другие заведения, где продают алкоголь, должны быть закрыты с 23.00 до 6.00. Спиртное не продадут даже на автозаправках. За нарушение юридическим лицам грозит штраф от 5000 евро.

В мире Европа Германия В мире Европа Италия В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Умерла пострадавшая от взрывов под Рязанью
Вирусолог спрогнозировал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном
Власти Подмосковья считают своей задачей не допустить введение карантина
Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
Бывший повар Елизаветы Второй раскрыл секреты королевского меню
В Венеции впервые использовали новую систему дамб