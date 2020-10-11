Явка на выборах в Таджикистане превысила 70 процентов

На президентских выборах в Таджикистане проголосовали уже свыше 70 процентов избирателей. Об этом проинформировал председатель ЦИК республики Бахтиер Худоерзода.

По его словам, на 15.00 по местному времени своим правом голоса воспользовались 3 495 215 человек. Явка составила 70,71 процента.

Это значит, что выборы уже признаны состоявшимися. Согласно местному законодательству, для этого в голосовании должны принять участие не менее половины внесенных в списки избирателей.

Как отметили в МВД республики, выборы президента Таджикистана проходят в спокойной обстановке, ни на одном из избирательных участков не зарегистрировано ни одного происшествия.