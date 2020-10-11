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11.10.2020 13:55
Рубрика: В мире

Явка на выборах в Таджикистане превысила 70 процентов

Текст: Юрий Когалов

На президентских выборах в Таджикистане проголосовали уже свыше 70 процентов избирателей. Об этом проинформировал председатель ЦИК республики Бахтиер Худоерзода.

Фото: Амир Исаев/РИА Новости
В Таджикистане стартовали президентские выборы

По его словам, на 15.00 по местному времени своим правом голоса воспользовались 3 495 215 человек. Явка составила 70,71 процента.

Это значит, что выборы уже признаны состоявшимися. Согласно местному законодательству, для этого в голосовании должны принять участие не менее половины внесенных в списки избирателей.

Как отметили в МВД республики, выборы президента Таджикистана проходят в спокойной обстановке, ни на одном из избирательных участков не зарегистрировано ни одного происшествия.

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