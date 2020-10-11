Как избежать штрафов за аннулированные кредитные каникулы

Банки получили от граждан 388,1 тыс. требований о кредитных каникулах за весь период действия закона о них, с апреля по сентябрь включительно. К 7 октября кредитные каникулы фактически были предоставлены по 159,5 тыс. требований на сумму 78,5 млрд рублей, рассказал глава Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в интервью "Российской газете".

Требовать каникулы можно было даже по телефону, и 90 дней отводилось на то, чтобы донести документы, подтверждающие 30-процентное падение доходов. Однако многие ошиблись в расчетах (так, при подсчете среднемесячного дохода надо было исключить четыре месяца с наибольшими и наименьшими выплатами за прошлый год) и в итоге получили сообщения от банков, что их каникулы аннулированы. В этом случае банк вправе не только доначислить пропущенные платежи, но и насчитать штрафы и пени за просрочку. Число таких заемщиков будет расти до конца года, когда истечет срок предоставления документов по последним требованиям.

Что в итоге будет с теми заемщиками, которым банки аннулировали каникулы?

Михаил Мамута: Если вспомнить, как в апреле брали каникулы - в условиях значительной неопределенности, часто по телефону, то появления таких ситуаций, к сожалению, нельзя было избежать.

На 7 октября системно-значимые банки аннулировали более 29 тысяч кредитных каникул на общую сумму около 10 млрд руб. При этом значительная доля таких клиентов либо была переведены на собственные программы реструктуризации кредитов, либо вернулась на первоначальный график обслуживания долга. Это позволило гражданам избежать начисления пени, штрафов, других проблем - именно потому мы и рекомендовали банкам такой выход из этой ситуации.

Кроме того, если человеку не хватает 90 дней для сбора подтверждающих документов, срок может быть продлен еще на 30 дней - если, конечно, у заемщика есть уважительные причины. По нашей рекомендации банки стараются дозвониться, достучаться до каждого заемщика, чтобы люди поняли, какие документы от них ждут. Кроме того, если у заемщика в этом же банке была зарплатная карта, банк может сам проверить снижение его дохода. Если бы не эти меры, аннулированных каникул могло быть значительно больше.

Но вызывают беспокойство так называемые "молчуны" - те, кто не отвечает ни на звонки, ни на СМС, ни на письма (около 10% от тех, кому банки аннулировали каникулы). Мы обсуждаем с банками приемлемый компромисс, поскольку для регулятора важно, чтобы каждый заемщик был защищен и имел возможность для нормального разрешения возникшей проблемы.

Вызывают беспокойство "молчуны" - те, кто не отвечает ни на звонки, ни на СМС, ни на письма. Это около 10% от тех, кому банки аннулировали каникулы

Некоторые жаловались, что банки проводили реструктуризацию на своих условиях, даже если заемщик имел право на отсрочку платежей по закону о кредитных каникулах, и толком не объясняли разницу. ЦБ что-то предпринял в связи с этим?

Михаил Мамута: Чтобы избежать подобных случаев или свести их к минимуму, мы еще в мае рекомендовали кредиторам придерживаться определенного порядка информирования людей, и самое главное - подтверждать их волю при выборе тех или иных вариантов реструктуризации. И внимательно это проверяли. Бывало, что выявляли ошибки, осознанные или случайные, и во всех этих случаях банки получали наши замечания, после которых оперативно корректировали свои действия.

Хочу обратить внимание, что поначалу возникало много сложностей просто из-за большого количества обращений - за последнюю неделю марта и первые две недели апреля их количество было примерно таким же, как за весь остальной период. На банки обрушился реальный вал заявок, при этом параллельно банки переходили на дистанционную работу - в банках работают такие же граждане России, как и их заемщики. Надо сказать, что банки с этой беспрецедентной нагрузкой справились.

Мы в начале апреля запустили еженедельный мониторинг качества взаимодействия кредиторов с клиентами при предоставлении кредитных каникул, а по мере нормализации ситуации и снижения числа заявлений на реструктуризацию перешли на двухнедельный формат. Но при этом каждая жалоба, поступающая в Банк России на отказ в предоставлении каникул по закону, отрабатывалась индивидуально, и если кредитор был неправ, то во всех подобных случаях человек, конечно, получал именно те каникулы, которые он запрашивал.

Почему все-таки люди выбирали преимущественно банковские программы?

Михаил Мамута: Причины могли быть разными. Некоторые банки, например, предлагали собственные каникулы на два или три месяца, и человек мог рассуждать так - я возьму сначала их, а потом, если понадобится, и кредитные каникулы в соответствии с законом. Ведь одно не исключало другого, и воспользоваться правом на каникулы в силу закона можно было в любой день до 30 сентября включительно. Но большинству заемщиков продление не понадобилось, после снятия карантинных ограничений люди смогли спокойно вернуться в график платежей. То есть эта мера была психологической страховкой, когда никто не знал, как будут развиваться события.

Рекомендации банкам реструктурировать кредиты по собственным программам мы продлили до конца года. Если человек запросил и получил передышку в апреле, то максимальный по закону шестимесячный срок истекает в октябре, но если финансовое положение заемщика не восстановилось, он сможет продлить льготный период максимум еще на три месяца. А если человек нуждается в такой передышке впервые, то до конца года он сможет получить ее по собственной программе банка на тот срок, который будет необходим для нормализации ситуации с доходами. И банкам это тоже в плюс - они сохраняют лояльность клиентов и при этом дедлайн доформирования резервов по таким кредитам перенесен до 1 июля 2021 года.

Михаил Мамута: Заемщик может попросить у банка передышку еще на три месяца. Фото: Николай Галкин / ТАСС

Какая часть клиентов не сможет выйти из каникул, вернуться в график платежей?

Михаил Мамута: Мы опросили банки, по их предварительным оценкам, в график платежей после окончания каникул смогут вернуться не меньше 80% заемщиков. То есть многие люди избежали просрочки и испорченной кредитной истории и штрафов, которые без каникул могли бы возникнуть уже в апреле-мае. Если этот прогноз подтвердится, то мы будем считать, что кредитные каникулы оказались весьма эффективной пусть и экстраординарной антикризисной мерой. Например, с ипотечных каникул в график платежей возвращаются около 75% заемщиков - но там более строгие критерии "входа" и более фундаментальные причины влияют на платежеспособность. А здесь, как я уже сказал, многие брали кредитные каникулы по телефону, просто чтобы создать запас прочности и быть более спокойным.

С начала 2021 года для банков станет обязательным присоединение к системе рассмотрения споров с участием финансового омбудсмена. Можно ли будет обращаться к финомбудсмену, если банк не соглашается на реструктуризацию кредитов?

Михаил Мамута: Дело в том, что по закону финансовый уполномоченный рассматривает имущественные требования потребителей к банкам, МФО, кредитным кооперативам. То есть такие, когда кредитор что-то должен потребителю. Но в обращении о реструктуризации кредита нет требования о взыскании каких-либо сумм с банка, поэтому финомбудсмен не может рассматривать эти требования. Хотя сейчас мы ведем дискуссию о расширении полномочий финансового омбудсмена по рассмотрению споров.