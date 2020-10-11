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Рубрика: Общество

Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам

Текст: Ирина Ивойлова
В этом учебном году льготы при поступлении в вузы дадут 83 олимпиады, которые вошли в особый перечень Министерства науки и высшего образования. Плюс Всероссийская олимпиада школьников (она самая ценная и значимая, но в перечень не входит). Какими могут быть льготы для олимпиадников? Зачисление без вступительных испытаний, 100 баллов за ЕГЭ, 100 баллов за дополнительное вузовское испытание. Как попасть в вуз по льготе?
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

1. Определитесь с вузами, куда хотели бы поступить. Зайдите на сайты приемных комиссий и посмотрите правила приема. Там обязательно будет раздел о том, какие олимпиады из перечня учитывает вуз. Он может называться "победителям и призерам олимпиад", "особые права" или как-то в этом духе. В состязаниях, которые будут в списке, и надо участвовать. Однозначно все вузы учитывают Всероссийскую олимпиаду школьников. В остальном - единых правил нет. Если собираетесь в МГУ, обратите внимание на олимпиады "Ломоносов", "Покори Воробьевы Горы!". Если в СПбГУ, то на олимпиаду школьников Санкт-Петербургского госуниверситета, Санкт-Петербургскую олимпиаду школьников, олимпиаду "Высшая проба". ВШЭ учитывает много разных олимпиад.

Фото: Константин Завражин/РГ
Шесть олимпиад, которые дадут льготы при поступлении в вузы

2. Все олимпиады в перечне поделены на три уровня. Самый важный - первый (серьезные льготы гарантированы, но надо понимать, что на этих олимпиадах больше всего заданий высокой сложности и самое большое число участников, а значит, выше конкуренция). Заметим, в рамках одной большой многопрофильной олимпиады могут быть предметы с разными уровнями. Они обозначаются латинскими цифрами I, II, III. Почему это важно знать? Льготы для поступающих тоже будут разными. Надо верно оценить свои шансы. Третий уровень может вообще не дать никаких льгот, а где-то может и прибавить 100 баллов (информацию опять-таки ищем на сайте приемной комиссии вуза).

3. Есть олимпиады (как правило, не самые многопрофильные), которые дают исключительно льготы первого уровня. Среди них "Нанотехнологии - прорыв в будущее!", Всероссийская экономическая олимпиада школьников им. Кондратьева, Междисциплинарная олимпиада школьников имени Вернадского, Олимпиада школьников по программированию "ТехноКубок", Открытая олимпиада школьников по программированию, Санкт-Петербургская олимпиада школьников, Строгановская олимпиада, Телевизионная гуманитарная олимпиада "Умники и умницы" и некоторые другие. Если вы участник этих олимпиад, об уровнях можно не переживать.

4. Все профили олимпиад соответствуют школьным предметам и вузовским направлениям или специальностям, где и будут самые большие льготы. В перечне все это указано. Так что если вы идете на олимпиаду не только ради спортивного азарта, но и за льготным поступлением, обратите внимание на это соответствие. Особенно, когда речь идет об олимпиадах не по школьным предметам. Это искусство, финансовая грамотность, нанотехнологии, основы бизнеса и прочие. Из перечня будет понятно, на каких направлениях в вузах вы получите льготы.

5. Чтобы воспользоваться льготой по олимпиаде из перечня, надо получить на профильном ЕГЭ не меньше 75 баллов. Вуз может установить и более жесткие требования. В этом году в ВШЭ были специальности, где для получения льготы требовалось набрать на ЕГЭ 80-85 баллов. В СПбГУ тоже были программы, где требовалось принести 80 и 83 баллов ЕГЭ. И еще: отборочные этапы многих олимпиад начинаются уже с октября, так что не теряйте времени, изучайте перечень на нашем сайте и регистрируйтесь для участия в олимпиаде.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Большая перемена с Ириной Ивойловой

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