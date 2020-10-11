Зарубежным экспертам предстоит еще потратить много времени, чтобы в деталях разобраться в продемонстрированных на внезапном параде в КНДР новейших вооружениях. Но вывод однозначен: Пхеньян удивил уровнем развития своих технологий и оружия, причем прогресс заметен на самых разных направлениях - от налобных фонариков и формы спецназа до новейших видов межконтинентальных баллистических ракет.

Военные парады с большим количеством техники и массовыми демонстрациями - дело для Страны чучхе не такое уж редкое. Но в этот раз поступили необычно: парад в честь 75-летия Трудовой партии Кореи прошел во тьме, примерно с часу до трех ночи. Прямая трансляция не велась, иностранцев, включая дипломатов, не допустили на мероприятие вообще, и только вечером 10 октября по центральному ТВ КНДР показали видеозапись парада.

На мероприятии присутствовал Ким Чен Ын, который выступил с речью в мирном ключе. Ким никого не обвинял, не было упоминаний ни про "американских империалистов", ни про "южнокорейских марионеток", а речь в основном строилась вокруг ситуации внутри страны. Лидер КНДР признал, что из-за международных санкций, стихийных бедствий и бушующего за пределами Страны чучхе коронавируса ситуация в Северной Корее непростая. В целом он выглядел довольным: постоянно улыбался, оживленно беседовал со стоявшими рядом с ним генералами, заливисто смеялся над их шутками и комментировал прохождение военнослужащих и техники, часто прибегая к помощи бинокля, чтобы получше разглядеть детали.

Военные новинки появлялись на площа­ди Ким Ир Сена от начала и до конца парада, включая ракеты, бронетехнику и боевое облачение солдат

А там действительно было что рассматривать и изучать. Вряд ли Ким увидел что-то новое для него лично, но вот зарубежные специалисты просто подпрыгивали на месте при каждой новой сцене, когда камера начинала показывать входящую на площадь Ким Ир Сена технику. Новинки одна за другой появлялись на площади: от обмундирования солдат и стрелкового оружия до самых тяжелых ударных систем. В параде приняли участие новые виды систем ПВО, крылатые ракеты, новейшие противотанковые, противопехотные, артиллерийские системы, знаменитые гигантские северокорейские РСЗО калибром 600 мм.

Но "гвоздем программы" стал новый "ребенок" северокорейского ракетостроения. По площади Ким Ир Сена на 11-осных пусковых транспортерах проехала новая, до этого никогда не демонстрировавшаяся и самая крупная из всех ракет КНДР. Ее длина - 23-24 метра, что на два метра больше "Хвасонов-15", которые до сих пор считались самой большой ракетой КНДР с дальностью до 13 тысяч километров.

Не исключено, что такой эффектный парад стал своего рода компенсацией или попыткой отвлечь народ КНДР от экономических проблем. Многие из обещанных и широко рекламировавшихся в СМИ крупных строек к юбилею партии не удалось завершить. Но по крайней мере по части развития вооруженных сил КНДР доказала, что не стоит на месте.

Мнение эксперта

Владимир Хрусталев , эксперт Российского совета по международным делам:

КНДР проводит военные парады регулярно, но в этот раз очень удивило число новых систем. Отдельно следует отметить, что разработчики боевой техники КНДР стараются создавать теперь не только по принципу "главное, чтобы оно ездило и стреляло", но заметно стремление соответствовать современным технологическим, техническим и тактическим тенденциям. Если говорить по конкретным направлениям, то бросилось в глаза, что в КНДР активно занялись не только баллистическими ракетами и смежным вооружением, но и "обычными" видами, которые продолжают развивать и совершенствовать. Снаряжение и форма пехоты КНДР явно следует негласному базовому мировому стандарту: разгрузочные жилеты, бронежилеты, каски из композитных материалов, наколенники, индивидуальные средства связи и т д.

Но безусловно же главное и самое мощное - это новые баллистические ракеты. Самая новая большая ракета - это тяжелая мобильная жидкостная МБР, имеющая весьма нетривиальную концепцию. Она очень громоздка и наверняка требует приличной предстартовой подготовки, а потому уязвима. Скорее всего, что именно для этой МБР на стендах полигонов КНДР в декабре 2019 г. и испытывались некие новые двигатели большой мощности и длительного времени работы. Обращает внимание большое пространство под обтекателем этой ракеты. С таким дизайном эта МБР будет способна нести не только просто ядерный блок, а, например, тяжелый термоядерный блок на мегатонны, а также еще ложные цели, либо несколько обычных ядерных блоков и ложные цели. Правда, сразу же надо оговориться: чтобы считаться оружием, эта ракета еще должна полететь, а, насколько нам известно, испытания этой МБР пока не проводились.