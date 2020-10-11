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Рубрика: В мире

Какой курс выберет Литва по итогам парламентских выборов

Текст: Юрий Сизов
Не только статистика коронавируса, констатируют литовские аналитики, побила рекорды на минувшей неделе. И хотя уровень заболеваемости в этой прибалтийской республике, по данным экспертов, значительно выше, чем во время весенней волны, явка избирателей на прошедших в воскресенье парламентских выборах лишь на три процентных пункта меньше, чем четыре года назад, сообщает агентство Delfi, уточняя, что в 2016 году она составила 50,56 процента.

Судя по всему, к призывам президента Литвы Гитанаса Науседы, который утверждал, что сделано все, чтобы "обезопасить процедуру волеизъявления", законопослушные избиратели отнеслись с пониманием, полагают местные обозреватели. Они напоминают, что это уже восьмые парламентские выборы после провозглашения независимости республики в марте 1990 года, на которые своих кандидатов в этом году выдвинули почти два десятка политических партий. Граждане Литвы голосовали за избрание 141 парламентария, из которых 70 выдвигались по партийным спискам и 71 - по одномандатным округам.

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Кстати, правом голоса в республике обладают 2,450 млн человек, и в отличие от Латвии и Эстонии, где до сих пор властвует институт безгражданства, парламент избирают все совершеннолетние жители страны.

Первых итогов голосования, "скорее всего, придется ждать дольше обычного", сообщила журналистам председатель главной избирательной комиссии Лаура Матьешайтите, пояснив, что это связано с высокой активностью граждан на досрочном этапе голосования. "Бюллетени проголосовавших, таким образом, поступают в конвертах, что требует больше времени для их обработки", - добавила руководитель избиркома.

Несмотря на существенные издержки пандемии и карантин на европейских границах, впервые отдельный избирательный округ был сформирован в этом году и для литовцев, проживающих за рубежом, уточняет Delfi.

Еще одной существенной деталью октябрьских выборов обозреватели называют отношение избирателей к конкретным кандидатам в премьер-министры страны. С одной стороны, очевидно, что "крестьяне и "зеленые" хотели бы сохранить своего нынешнего главу кабинета Саулюса Сквернялиса, рейтинг которого опережал поддержку кандидата от консерваторов Ингриды Шимоните. С другой стороны, данный политический дуэт лишь возглавляют партийные списки, не являясь при этом лидерами своих партий.

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Словом, для окончательных прогнозов расстановки основных фигур во властных коридорах Литвы необходимо еще дождаться итогов голосования второго тура в одномандатных округах, который объявлен избиркомом на 25 октября. Он пройдет на тех участках, где ни один из претендентов не набрал 50 процентов плюс один голос.

А на первое заседание литовские парламентарии, сообщают новостные порталы, соберутся еще только в середине ноября.

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