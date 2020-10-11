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11.10.2020 18:22
Рубрика: Спорт

Мат в Ставангере

125-матчевая беспроигрышная серия Карлсена прервалась
Текст: Василиса Гончарова
В норвежском городе Ставангер продолжается престижный турнир Altibox Norway Chess 2020. Отметим, что это первое соревнование с марта 2020 года, когда гроссмейстеры соревнуются в очном формате.
Магнус Карлсен отстает от лидеров на турнире в Ставангере на два очка. Фото: РИА Новости Магнус Карлсен отстает от лидеров на турнире в Ставангере на два очка. Фото: РИА Новости
Магнус Карлсен отстает от лидеров на турнире в Ставангере на два очка. Фото: РИА Новости

Изначально фаворитом соревнований назывался действующий чемпион мира Магнус Карлсен. Однако и у гениального норвежца бывают черные дни. Накануне он проиграл поляку Яну-Кшиштофу Дуде. Таким образом прервалась беспроигрышная серия чемпиона из 125 партий в "классику" (два года, два месяца и десять дней).

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В предыдущий раз Карлсен уступил 31 июля 2018 года азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову.

"Все мы люди и у каждого есть свои слабости. Прекрасно понимаю, где я допустил ошибки, за которые был наказан соперником. При этом турнир продолжается", - коротко прокомментировал журналистам итоги пятого тура Магнус.

Ну а в таблице после пяти туров первым пока идет Левон Аронян, выигравший у Фабиано Каруаны. На счету Ароняна 11 очков. Следом с 10 баллами расположился Алиреза Фируджа, а на очко от него отстает Карлсен. Согласно регламенту турнира за победу начисляется три очка, за поражение - ноль. В случае ничьей играется партия "Армагеддон" тем же цветом, где победитель получает полтора балла, а проигравший - один.

Контроль времени в "классике": 120 минут на партию с добавлением 10 секунд после 40-го хода. Контроль времени в "Армагеддоне": 10 минут у белых и семь минут у черных с добавлением трех секунд на ход, начиная с 41-го. Игроки не могут соглашаться на ничью до 30-го хода.

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Шахматный турнир в Ставангере проходит с 2013 года. В прошлом году победу в турнире одержал Карлсен, а ранее главного приза удостаивались россиянин Сергей Карякин, болгарин Веселин Топалов, Левон Аронян и Фабиано Каруана.

Тем временем один из сильнейших российских гроссмейстеров Сергей Карякин принял участие во Всероссийском студенческом спортивном фестивале в Казани.

Два года, два месяца и десять дней Магнус Карлсен не испытывал горечь поражений

Карякин провел мастер-класс для участников, а также блицсеанс на 15 досках.

"Студенты в шахматы играют прилично. Несколько соперников оказывали серьезное сопротивление, а с одним сыграли вничью, и это не то чтобы я поддавался. Сложно играть, когда ты не знаешь силу соперника", - отметил Карякин.

Спорт Шахматы

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