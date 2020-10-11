Ким Чен Ын поблагодарил жителей страны за отсутствие COVID-19

Ким Чен Ын присутствует на военном параде во время церемонии по случаю 75-летия Трудовой партии Кореи. 10 октября 2020 г. Фото: KCNA VIA KNS / AFP

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с речью на праздничном параде в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи. Он поблагодарил граждан за то, что в стране нет больных коронавирусом.

По его словам, северокорейцы дружно выполняли все противовирусные меры, считая это государственное дело личным, и сумев преодолеть все трудности. Противоэпидемической системе КНДР "недостает всего", однако патриотизм народа помог остановить пандемию. "Ни один человек не заболел еще, все здоровы, не передать, насколько я благодарен и насколько большую силу мне это придает", - цитирует РИА Новости северокорейского лидера.

Он отметил, что несмотря на сложные условия, КНДР приходится придерживаться серьезных противоэпидемических мер, а также преодолевать последствия стихийных бедствий. Это стало "тяжелым грузом и болью" для каждой семьи в стране.

Ким Чен Ын также пожелал Южной Корее победить коронавирус. "Я надеюсь, что южнокорейские товарищи справятся с кризисом в здравоохранении и будут стойко действовать с нами рука об руку", - заключил он.