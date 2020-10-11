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11.10.2020 18:40
Рубрика: Экономика

Когда дым рассеется

Курилки в аэропортах будут непрозрачными
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(8283)
Места для курения в аэропортах для зарегистрированных на рейс и транзитных пассажиров должны иметь непрозрачные стены, системы вентиляции, а места на открытом воздухе должны быть изолированы дверьми. Такие требования вступают в силу с 12 октября.

Законодатели вернули комнаты для курения в аэропорты в конце 2019 года, этому предшествовали бурные дискуссии, которые длятся последние лет десять. Призывы к запрету курения в общественных местах в отношении аэропортов были реализованы в 2013 году. Тогда пассажиры стали курить тайком в туалетах, что неудивительно, поскольку, например, для транзитных пассажиров в ряде случаев пребывание в "чистой" зоне оказывается многочасовым и безальтернативным. В Росавиации выступали против идеи вернуть курилки. Но закон был принят, чтобы защита прав одной части пассажиров не приводила к их ущемлению у другой части.

Фото: pixabay.com
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Устраивать комнаты для курения - это право аэропортов, а не их обязанность. Потому и решают этот вопрос воздушные гавани по-разному. В столичном аэропорту Шереметьево сообщили, что намерены в следующем году открыть 14 курительных комнат в "чистых" зонах терминалов. Во Внуково планируют возобновить работу курительных комнат сразу, как только в стране нормализуется эпидемиологическая ситуация. Сейчас открытие курительных комнат привело бы к нарушению обязательного режима ношения средств индивидуальной защиты и требований о недопустимости скопления людей, пояснили в пресс-службе аэропорта.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Алкоголь и табак

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