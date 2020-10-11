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11.10.2020 19:30
Рубрика: В мире

Лукашенко обсудил реформы с оппозицией

Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(8283)
Президент Беларуси Александр Лукашенко в минувшие выходные встретился с представителями белорусской оппозиции, находящимися под стражей в СИЗО КГБ республики. На мероприятии, которое пресс-служба президента не анонсировала заранее, присутствовали 11 оппозиционеров, в том числе руководители так называемого координационного совета.
Президент Беларуси встретился с задержанными оппозицио­ нерами в СИЗО, выслушав их мнение о реформе Конституции. Фото: President.gov.by Президент Беларуси встретился с задержанными оппозицио­ нерами в СИЗО, выслушав их мнение о реформе Конституции. Фото: President.gov.by
Президент Беларуси встретился с задержанными оппозицио­ нерами в СИЗО, выслушав их мнение о реформе Конституции. Фото: President.gov.by

Среди них, в частности, бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и координатор штаба оппозиции Юрий Воскресенский, юрист Лилия Власова и другие. Как уточняет агентство БЕЛТА, беседа длилась более четырех часов, но по общему соглашению участвовавших ее детали решено не разглашать. На распространенном белорусскими СМИ видеофрагменте встречи можно заметить, что участники были без масок на лице, некоторые - в перчатках.

Фото: БЕЛТА
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"Страна живет под лозунгом: "Даешь диалог". Не надо зацикливаться только на Конституции. Половина, насколько я понимаю, здесь юристы и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире", - заявил Лукашенко в ходе беседы.

Исходя из контекста развития ситуации в Беларуси, участники встречи в разговоре сфокусировались на одном из ключевых вопросов для стабилизации ситуации в республике, а именно - конституционной реформе. Напомним, что накануне поездки к заключенным в СИЗО Лукашенко объявил, что к работе над поправками в Конституцию следует привлечь все созидательные силы общества, а сам процесс реформирования следует максимально приблизить к рядовым гражданам. Именно в этих целях по всей стране создаются диалоговые площадки, а итогом широкого обсуждения должно стать голосование по поправкам во Всебелорусском народном собрании.

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