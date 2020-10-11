В Москве, в театре "Et cetera", прошло вручение премии "ТЭФИ-kids 2020".

Тем, кто не в курсе, сообщу, что вообще-то нынче ТЭФИ у нас несколько. Есть главная - высшая телевизионная премия страны, про которую все знают. Но существует еще несколько, которые вручает Академия российского телевидения. Например, студенческий ТЭФИ, или ТЭФИ-регион. Как академик телевизионной Академии, бывал я и там, и там, и могу констатировать: и ТЭФИ-регион, и студенческий ТЭФИ - это не столкновение амбиций, а праздник и общение.

Теперь вот есть еще одно: "ТЭФИ-kids". Победителям вручается такая же фигурка, работы великого Эрнста Неизвестного, только маленькая. Что, мне кажется, неверно: я бы вручал, наоборот, огромную ТЭФИ как раз тем, кто работает на сегодняшнем телевидении для детей. Перефразируя фразу героя известного фильма: "Работать на телевидении для детей... Не скажу, что это подвиг, но все-таки что-то героическое в этом есть".

Вы заметили, что дети и подростки сегодня практически исчезли с центральных каналов? Особняком - я бы сказал: прекрасным особняком - стоит "Синяя птица". Эта передача, в которой мы можем не только увидеть, сколь талантливы наши дети, но и услышать их голоса, их мнения. Что, мне кажется, очень важно. Как только представляется возможность, я обязательно приглашаю в программу "Наблюдатель" детей - мне интересно, что они думают, как разговаривают, какие они, в конце концов.

Но в целом дети - и как авторы, и как герои - телевидению не интересны. Они как бы вырваны из жизни и переданы на специализированные детские каналы. Когда-то я предлагал делать серьезное ток-шоу с детьми про их проблемы. Все сказали: "Здорово!" И ничего не получилось. Потому что дети на ТВ - не формат. Политические ток-шоу со спорами, переходящими в скандал, - формат, а дети - нет.

На детском ТЭФИ специальную награду вручили Татьяне Черняевой - женщине без возраста, которая много лет руководит знаменитой "АБВГДейкой". И тут выяснялось, что руководство ТВЦ сняло детскую программу с эфира! "АБВГДейка" - это же не просто "одна из передач". Это, на самом деле, легендарная программа. Но - детская, не форматная, и ее убрали. Очень надеюсь, что передача не погибнет, что найдутся либо на специальных детских, либо даже на взрослых каналах те, кто пригреет эту, особенную для нашего телевидения, замечательную программу.

Дети - это не наше будущее, а наше настоящее. Они думают и о мире, их окружающем, и о себе в этом мире

Я не буду называть победителей "ТЭФИ-kids 2020". Желающие могут легко отыскать эту информацию, тем более что один из федеральных каналов обещал церемонию показать.

Меня поразило другое. На сцене были и взрослые - авторы и ведущие программ, и дети - авторы и ведущие программ. Взрослые - люди с просветленными лицами. Это не общие слова. Мы почему-то забываем, что дети даны нам для того, чтобы мы в вечной суете не позабыли своего Божественного предназначения на земле. Еще великий Януш Корчак говорил, что общение с детьми - это непременно взаимное обучение. Взаимное, понимаете? Люди, которые делают телевидение для поколения, живущего в гаджетах, - особенные люди, знающие язык современных молодых, умеющие увлечь их.

А дети - совершенно разные. Кто-то плакал, не в силах сдержать эмоции; кто-то говорил правильные, на всякий случай, выученные слова. Нормально. Я не устану повторять: дети - это люди. Нас ведь не удивляет, что взрослые всегда по-разному реагируют на награды. Почему же нас должно удивлять, когда по-разному реагируют дети?

На церемонии я еще раз подумал: до чего ж напрасно мы игнорируем детей на нашем взрослом телевидении! Детский взгляд - особенный взгляд. Детская позиция - особенная позиция, часто не похожая на взрослую, помогающая разглядеть то, что мы разглядеть не успеваем.

Вроде бы восстановилась программа "Сто вопросов взрослому": дети беседуют со взрослыми. Могу вам доложить, что за свою жизнь я взял огромное количество интервью. Так вот, мне часто не приходят в голову те вопросы, которые задают дети, потому-то и звезды на этой программе раскрываются по-особенному.

Зрители со стажем, конечно, помнят программу "Двенадцатый этаж", на которой подростки обсуждали вполне себе серьезные проблемы. Думаю, не мне одному было бы интересно узнать, что думают подростки о происходящем сегодня в стране и в мире.

Церемония "ТЭФИ-kids 2020" она вообще-то зачем нужна? Наградить людей, которые достойно работают для детского зрителя? Безусловно. Но не только. Привлечь наше внимание к проблеме: дети и телевидение. Не надо успокаивать себя тем, что дети не смотрят телевизор. Смотрят. И дети и подростки.

Детская позиция - особенная, она помогает разглядеть то, что мы, взрослые, разглядеть не успеваем

Дети на телеэкране нужны и нам, взрослым. Со сцены не раз звучала мысль: "Дети - это не наше будущее, а наше настоящее". Они живут здесь и сейчас. И они думают и о мире, их окружающем, и о себе в этом мире. Снова отошлю желающих к программе "Синяя птица" - посмотрите, какие интересные молодые люди живут рядом с нами, послушайте, какие у них поразительные мысли!

На самом деле, церемония в Московском театре "Et cetera" - событие не только и даже, пожалуй, не столько телевизионное. Это, если угодно, прорыв детей в телевизионный мир взрослых. Прорыв детей к нам, зрителям. Они хотят, чтобы их услышали. Они хотят, чтобы взрослые поняли: ребенок - это звучит не только мило, но гордо. Ребенок - это человек со своей позицией и своим миром.

Спасибо организаторам "ТЭФИ-kids 2020" за это очень важное напоминание.