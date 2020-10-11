Новости

Прокурор Подмосковья взял под контроль расследование убийства ребенка 22:17
Экипаж Русинова не добрался до финиша в Монце 22:11
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 22:04
Более 12,3 тысячи российских военных выздоровели от коронавируса 21:51
В Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи 21:26
Шунин и Кузяев вошли в стартовый состав сборной России на матч с турками 21:21
В Подмосковье женщина убила своего 4-летнего сына 20:31
Глава фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов ушел на самоизоляцию 19:57
Магазину "Л'Этуаль" в Москве грозит штраф за несоблюдение масочного режима 18:24
Театр в Москве оштрафовали за нарушение эпидемиологических требований 18:17
Новак: Россия к 2025 г. будет производить 68 млн тонн СПГ в год 17:24
Хэмилтон сравнялся с Шумахером по победам в "Формуле-1" 17:14
В "Президентских спортивных играх" примут участие команды из 83 регионов 17:03
На горячую линию Москвы по COVID за две недели поступило почти 65 тыс звонков 16:33
Умерла пострадавшая от взрывов под Рязанью 16:03
Стамбулу угрожают попугаи 15:24
На Сицилии власти запретили выпекать хлеб по воскресеньям 14:56
Вирусолог спрогнозировал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России 14:38
Путин рассказал о подарках от внуков 14:30
Путин рассказал об отношениях в большой политике 14:18
Полицейский участок в пригороде Парижа атаковала толпа с фейерверками 14:15
Под Красноярском завели дело о солярке в Ангаре 14:05
Явка на выборах в Таджикистане превысила 70 процентов 13:55
Ученые назвали токсичные водоросли основной причиной катастрофы на Камчатке 13:08
Талибы надеются на победу Трампа на президентских выборах 13:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
11.10.2020 21:30
Рубрика: Культура

Ребенок - это звучит гордо

Текст: Андрей Максимов (писатель, телеведущий, режиссер)
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(8283)
В Москве, в театре "Et cetera", прошло вручение премии "ТЭФИ-kids 2020".

Тем, кто не в курсе, сообщу, что вообще-то нынче ТЭФИ у нас несколько. Есть главная - высшая телевизионная премия страны, про которую все знают. Но существует еще несколько, которые вручает Академия российского телевидения. Например, студенческий ТЭФИ, или ТЭФИ-регион. Как академик телевизионной Академии, бывал я и там, и там, и могу констатировать: и ТЭФИ-регион, и студенческий ТЭФИ - это не столкновение амбиций, а праздник и общение.

Фото: РИА Новости
Чем удивил зрителей Московский кинофестиваль

Теперь вот есть еще одно: "ТЭФИ-kids". Победителям вручается такая же фигурка, работы великого Эрнста Неизвестного, только маленькая. Что, мне кажется, неверно: я бы вручал, наоборот, огромную ТЭФИ как раз тем, кто работает на сегодняшнем телевидении для детей. Перефразируя фразу героя известного фильма: "Работать на телевидении для детей... Не скажу, что это подвиг, но все-таки что-то героическое в этом есть".

Вы заметили, что дети и подростки сегодня практически исчезли с центральных каналов? Особняком - я бы сказал: прекрасным особняком - стоит "Синяя птица". Эта передача, в которой мы можем не только увидеть, сколь талантливы наши дети, но и услышать их голоса, их мнения. Что, мне кажется, очень важно. Как только представляется возможность, я обязательно приглашаю в программу "Наблюдатель" детей - мне интересно, что они думают, как разговаривают, какие они, в конце концов.

Но в целом дети - и как авторы, и как герои - телевидению не интересны. Они как бы вырваны из жизни и переданы на специализированные детские каналы. Когда-то я предлагал делать серьезное ток-шоу с детьми про их проблемы. Все сказали: "Здорово!" И ничего не получилось. Потому что дети на ТВ - не формат. Политические ток-шоу со спорами, переходящими в скандал, - формат, а дети - нет.

На детском ТЭФИ специальную награду вручили Татьяне Черняевой - женщине без возраста, которая много лет руководит знаменитой "АБВГДейкой". И тут выяснялось, что руководство ТВЦ сняло детскую программу с эфира! "АБВГДейка" - это же не просто "одна из передач". Это, на самом деле, легендарная программа. Но - детская, не форматная, и ее убрали. Очень надеюсь, что передача не погибнет, что найдутся либо на специальных детских, либо даже на взрослых каналах те, кто пригреет эту, особенную для нашего телевидения, замечательную программу.

Дети - это не наше будущее, а наше настоящее. Они думают и о мире, их окружающем, и о себе в этом мире

Я не буду называть победителей "ТЭФИ-kids 2020". Желающие могут легко отыскать эту информацию, тем более что один из федеральных каналов обещал церемонию показать.

Меня поразило другое. На сцене были и взрослые - авторы и ведущие программ, и дети - авторы и ведущие программ. Взрослые - люди с просветленными лицами. Это не общие слова. Мы почему-то забываем, что дети даны нам для того, чтобы мы в вечной суете не позабыли своего Божественного предназначения на земле. Еще великий Януш Корчак говорил, что общение с детьми - это непременно взаимное обучение. Взаимное, понимаете? Люди, которые делают телевидение для поколения, живущего в гаджетах, - особенные люди, знающие язык современных молодых, умеющие увлечь их.

А дети - совершенно разные. Кто-то плакал, не в силах сдержать эмоции; кто-то говорил правильные, на всякий случай, выученные слова. Нормально. Я не устану повторять: дети - это люди. Нас ведь не удивляет, что взрослые всегда по-разному реагируют на награды. Почему же нас должно удивлять, когда по-разному реагируют дети?

На церемонии я еще раз подумал: до чего ж напрасно мы игнорируем детей на нашем взрослом телевидении! Детский взгляд - особенный взгляд. Детская позиция - особенная позиция, часто не похожая на взрослую, помогающая разглядеть то, что мы разглядеть не успеваем.

Вроде бы восстановилась программа "Сто вопросов взрослому": дети беседуют со взрослыми. Могу вам доложить, что за свою жизнь я взял огромное количество интервью. Так вот, мне часто не приходят в голову те вопросы, которые задают дети, потому-то и звезды на этой программе раскрываются по-особенному.

Зрители со стажем, конечно, помнят программу "Двенадцатый этаж", на которой подростки обсуждали вполне себе серьезные проблемы. Думаю, не мне одному было бы интересно узнать, что думают подростки о происходящем сегодня в стране и в мире.

Церемония "ТЭФИ-kids 2020" она вообще-то зачем нужна? Наградить людей, которые достойно работают для детского зрителя? Безусловно. Но не только. Привлечь наше внимание к проблеме: дети и телевидение. Не надо успокаивать себя тем, что дети не смотрят телевизор. Смотрят. И дети и подростки.

Детская позиция - особенная, она помогает разглядеть то, что мы, взрослые, разглядеть не успеваем

Дети на телеэкране нужны и нам, взрослым. Со сцены не раз звучала мысль: "Дети - это не наше будущее, а наше настоящее". Они живут здесь и сейчас. И они думают и о мире, их окружающем, и о себе в этом мире. Снова отошлю желающих к программе "Синяя птица" - посмотрите, какие интересные молодые люди живут рядом с нами, послушайте, какие у них поразительные мысли!

На самом деле, церемония в Московском театре "Et cetera" - событие не только и даже, пожалуй, не столько телевизионное. Это, если угодно, прорыв детей в телевизионный мир взрослых. Прорыв детей к нам, зрителям. Они хотят, чтобы их услышали. Они хотят, чтобы взрослые поняли: ребенок - это звучит не только мило, но гордо. Ребенок - это человек со своей позицией и своим миром.

Спасибо организаторам "ТЭФИ-kids 2020" за это очень важное напоминание.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Колонка Андрея Максимова

Главное сегодня

Умерла пострадавшая от взрывов под Рязанью
Вирусолог спрогнозировал сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном
Власти Подмосковья считают своей задачей не допустить введение карантина
Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
В Туле открылся филиал музея-заповедника Поленова
Queen выпустили второй концертный альбом без Фредди Меркьюри