В Южной Америке стартовал отборочный турнир к чемпионату мира, который в 2022 году пройдет в Катаре. Как и везде, сборные южноамериканского континента не играли почти год: после такого длительного перерыва вполне можно было рассчитывать на сюрпризы. Однако неожиданностей не произошло.

Напомним, отборочный цикл в Южной Америке проходит по годами отточенной схеме. Десять команд проводят двухкруговой турнир. Четыре лучшие сборные получат прямые путевки на ЧМ-2022, пятая попадет в стык с представителем Конфедерации футбола Океании.

Громоотвод для Месси

Разумеется, наибольший интерес вызывал старт в квалификации сборной Аргентины во главе с капитаном Лионелем Месси. "Альбиселеста", как называют аргентинскую команду на родине, одолела Эквадор - 1:0, а Месси стал автором единственного мяча с пенальти на 13-й минуте встречи.

Минувшее лето получилось для Лео едва ли не самым сложным в карьере: унизительный вылет из Лиги чемпионов, проигранная гонка за титул в испанской Ла Лиге и, наконец, неудачная попытка побега из "Барселоны" - неизвестно, как все это могло сказаться на сборной Аргентины, которая, как и "Барса", слишком уж зависима от 33-летнего футболиста.

- Я поговорил с Лео, когда все разрешилось, и увидел, что он спокоен, - поведал главный тренер сборной Аргентины и тезка своего лидера Скалони. - После его прибытия в команду мы смогли продолжительно пообщаться. Лео счастлив быть здесь. Теперь он хорошо себя чувствует в своем клубе. Сборная хотела, чтобы все разрешилось, чтобы Месси играл и был в форме.

Таким образом, внезапно именно сборная стала для Месси своего рода громоотводом. Та самая сборная, из которой он несколько раз порывался уйти и которая до кризиса в "Барселоне" была для Лионеля главным источником стресса. Постоянные неудачи на международных турнирах, непрекращающийся огонь критики вылились в нервный срыв Месси на Кубке Америки-2019, когда аргентинец жестко раскритиковал южноамериканскую футбольную конфедерацию (КОНМЕБОЛ) и был дисквалифицирован на три месяца. К слову, матч против Эквадора стал для Лео первым после дисквалификации.

- Это был очень сложный год из-за всего того, что мы сейчас переживаем. Возможность снова сыграть за сборную и подарить людям радость от победы позволяет расслабиться. Я посылаю всем много сил, аргентинцы, - слова Месси после матча с Эквадором на фоне всего, что ему пришлось пережить в сборной, звучали просто удивительно.

В погоне за Пеле

С другой стороны, представить сборную Аргентины без пятикратного обладателя Золотого мяча по-прежнему сложно. Тем более Месси продолжает бить рекорды и в национальной команде. Мяч в ворота Эквадора стал для Лео 39-м в официальных играх за сборную. Столько же у уругвайца Луиса Суареса и у экс-форварда Бразилии Роналдо. Это рекорд Южной Америки. Если же говорить о всех мячах, забитых за национальную команду, то рекорд континента принадлежит бразильцу Пеле: у короля футбола 77 мячей. Лео к этому рубежу очень близок, ведь гол Эквадору для Месси уже 71-й по счету. С учетом того, что уходить из сборной аргентинец больше не собирается - по некоторым источникам, он планирует сыграть и на Кубке Америки-2019, и даже на ЧМ-2022, - падение рекорда Пеле - дело времени.

Впрочем, личные достижения Лионеля вряд ли отвлекли аргентинских болельщиков от игровых проблем их национальной команды. "Альбиселеста" выглядела не то что бы убедительно, просто Эквадор был еще хуже. Лео все объяснил недостаточной сыгранностью после долгого перерыва, но уже завтра сборной Аргентины предстоит значительно более тяжелое испытание: гостевая встреча с Боливией.

Крупное выездное поражение боливийцев в первом туре от Бразилии - 0:5 не должно вводить в заблуждение. У себя дома в высокогорном Ла-Пасе сборная Боливии - совсем другая команда. О чем, кстати, говорит и статистика. В 12 официальных гостевых матчах с боливийцами Аргентина добилась всего трех побед. Причем последняя была одержана в далеком 2005 году.

Что касается других матчей южноамериканской квалификации, вернемся к уже упомянутой виктории сборной Бразилии. По всем прогнозам, стартовый матч с Боливией должен был пропустить Неймар, у которого вдруг начались проблемы с поясницей. Из-за болевых ощущений форвард французского "Пари Сен-Жермен" не сумел даже как следует поучаствовать в тренировках.

Тем не менее Ней на поле вышел и был одним из лучших. Голов бразилец не забил, зато сделал аж 18 успешных обводок, а еще дважды ассистировал своим партнерам: Фирмино, оформившему дубль, и Коутинью.

Лео Месси: Это был очень сложный год. Возможность сыграть за сборную позволяет расслабиться

Следующим соперником пентакампеонов станет Перу, которая разошлась миром с Парагваем - 2:2.

Уверенно в отборе стартовала и сборная Колумбии, которая легко разобралась с Венесуэлой - 3:0. Кроме того, в первом туре квалификации прошел один матч с приставкой топ. В нем уругвайцы одолели команду Чили - 2:1.