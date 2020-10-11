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Рубрика: Власть

Made in Запад

МИД рассказал о зарубежных разработках "Новичка"
Текст: Александр Саможнев
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(8283)
С семейством токсичных химикатов, которое на Западе называют "Новичок", работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада. Так что "Новичок" является чисто западным брендом. Он синтезирован и наличествует в этих странах в 140 вариантах. Так в МИД России откомментировали выступление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в Бундестаге.

В Москве вновь подтвердили, что все имевшееся в России химическое оружие было уничтожено под строжайшим международным контролем. Этот трудоемкий процесс был завершен 27 сентября 2017 года. А 11 октября того же года генеральный директор Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сертифицировал окончательное уничтожение химического оружия на территории России.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
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Немецкий министр выступил перед парламентариями с очередной порцией обвинений, угроз и инсинуаций в адрес РФ, отмечают на Смоленской площади. Основаниями для возбуждения уголовного дела по ситуации с блогером Алексеем Навальным является подтверждение факта совершения против него преступных деяний. Для запуска соответствующих процессуальных процедур необходимы результаты анализов пациента, доказывающие его отравление, которые германская сторона отказывается передавать.

В МИД рФ отмечают, что четыре запроса Генпрокуратуры России о правовой помощи, которые до сих пор остаются без ответов, несмотря на обещания Мааса их предоставить, касаются не только передачи результатов анализов, но и получения доступа к блогеру для его опроса.

Россия хочет получить правовое, техническое и организационное содействие как в двустороннем российско-германском формате, так и на площадке ОЗХО в интересах проведения объективного и непредвзятого расследования. Москву весьма интересует, кто стоит за этой срежиссированной с самого начала антироссийской провокацией, заявили в МИД России.

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