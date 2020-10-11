Евразийский экономический союз (ЕАЭС), столкнувшись не только с экономическими, но и с разного рода политическими проблемами, должен только укреплять единство, уверен премьер-министр Михаил Мишустин.

Для ЕАЭС 2020 год превратился в непростое испытание. Национальные экономики стран союза и без того испытывали давление от глобального экономического кризиса и пандемии коронавируса, а в последние месяцы по государствам покатилась волна политических потрясений. Как результат - на Евразийский межправительственный совет в Ереване собраться в полном составе главы кабминов не смогли. Киргизия не стала направлять свою делегацию на встречу, страну представлял посол.

Армения же из-за нового витка конфликта вокруг Нагорного Карабаха живет на военном положении, и пролеты боевой авиации в небе над городом во время межправсовета не вызывали никакого удивления.

"Мы скорбим вместе со всеми, кто потерял своих близких в этом конфликте", - сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на расширенном заседании. Сейчас, подчеркнул он, важно обеспечить немедленное прекращение всех боевых действий, приступить к дипломатическому урегулированию конфликта. "Россия готова этому содействовать совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - заверил глава российского кабмина.

- В таких условиях необходимо укреплять наше единство и совместными усилиями находить ответы на эти непростые вызовы, - призвал Мишустин коллег. - Даже сейчас, в стрессовой ситуации, мы придерживаемся традиций взаимопомощи.

Этот принцип наглядно проявился в сложный период распространения коронавирусной инфекции, когда Россия направляла партнерам по ЕАЭС тест-системы для диагностирования COVID-19. Российские врачи приезжали в Армению, Киргизию и Казахстан, чтобы помочь зарубежным коллегам. "Такой опыт взаимного сотрудничества особенно важен на случай роста заболеваемости. При необходимости государства "пятерки" будут готовы принимать оперативные меры. У всех нас общая цель - сохранить жизнь и здоровье наших граждан", - отметил председатель правительства России.

Страны ЕАЭС в целом согласовали стратегию действий до 2025 года, создающую базу для опережающего развития и углубления международного влияния

Сейчас борьба с коронавирусом продвигается к этапу массовой вакцинации людей. В августе, напомнил Михаил Мишустин, в нашей стране зарегистрировали первую в мире вакцину. "Считаем, что в числе первых стран, которые после начала массовой вакцинации в России получат российскую вакцину, должны быть наши партнеры по ЕАЭС", - заявил премьер.

Контроль эпидемиологической ситуации - только часть большой работы, ведущейся на евразийском пространстве. Союз в целом согласовал стратегию своего развития до 2025 года, сообщил председатель правительства России. Документ должен быть принят главами государств "пятерки" на Высшем Евразийском экономическом совете. "Стратегия создает необходимую базу для опережающего экономического развития стран союза, углубления его влияния на международной арене", - подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр назвал ряд направлений, на которых, по его мнению, государства ЕАЭС должны сконцентрироваться в ближайшее время. Первое - маркировка товаров. "Нам необходимо синхронизировать наши национальные системы маркировки, устранить барьеры для контроля за оборотом продукции, которая производится в первую очередь внутри "пятерки", и как можно скорее приступить к внедрению механизма прослеживаемости товаров, которые ввозятся на территорию союза", - сказал премьер.

Для повышения конкурентоспособности национальных экономик стран ЕАЭС необходимо заниматься цифровой трансформацией. За последние несколько лет, отметил Мишустин, заложен прочный фундамент для ее осуществления на евразийском пространстве, начаты первые проекты в промышленности, транспорте, других отраслях.

Неплохие результаты достигнуты в продовольственной безопасности. Союз, указал глава правительства, полностью обеспечивает себя зерном, сахаром, растительным маслом, свининой, бараниной. "В следующем году мы поставили задачу достичь полной самообеспеченности и по другим товарам агропромышленного комплекса. Это вполне реально", - уверен Михаил Мишустин.

Еще одно направление - поддержка экспорта. "Союз должен стать полноправным участником мировой торговли", - заявил российский премьер-министр. Для этого важно совершенствовать механизм поддержки производителей и расширять международный контур ЕАЭС, искать новые возможности для совместной работы с другими странами.

- Убежден, что оперативная и слаженная работа по обозначенным мной направлениям позволит нам преодолеть последствия коронавируса, восстановить экономический рост в наших странах и в полной мере раскрыть потенциал евразийского интеграционного объединения. Главное - у нас есть желание координировать наши усилия и действовать сообща, - заключил Мишустин.

На следующую встречу межправительственного совета глава российского кабинета министров пригласил коллег в начале декабря посетить Москву, чтобы заодно принять участие в работе первого Евразийского конгресса, который организует Евразийский банк развития.