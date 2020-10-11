МО Армении: БПЛА поставляются в Азербайджан под видом гуманитарных грузов

Израиль и Турция доставляют в Азербайджан беспилотники под видом гуманитарных грузов. Об этом написал на своей странице в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Судя по сообщениям, приходящим из Азербайджана и Армении, перемирие, которое началось с полудня 10 октября, не соблюдается в полной мере. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. По этой причине откладывается обмен пленными.

Договоренность о перемирии была достигнута на переговорах в Москве 9-10 октября с участием глав МИД Азербайджана, Армении и России.