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10.10.2020 03:16
Рубрика: В мире

МИД РФ: В Карабахе с полудня 10 октября объявляется перемирие

Текст: Константин Волков
Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед журналистами после трехсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении, с полудня 10 октября в Нагорном Карабахе объявляется перемирие.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Лавров отметил, что "согласно заявлению, в ответ на обращение президента РФ Владимира Путина и в соответствии с договоренностями президента России, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армения Никола Пашиняна стороны согласились о нижеследующих шагах:

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Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

"Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской Группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса", - сказал Лавров.

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