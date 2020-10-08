Путин выступил с заявлением по Карабаху

Президент России призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Заявление Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном российский лидер обратился с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными.

Для проведения консультаций при посредничестве главы МИД России Сергея Лаврова в Москву уже завтра, 9 октября, приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении.