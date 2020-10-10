Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

В Москве завершились длившиеся более 10 часов переговоры глав МИД России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Стороны приняли совместный документ и договорились о прекращении огня с 12 часов 10 октября. Баку и Ереван также согласились начать обмен пленными, сообщает ТАСС.

"Азербайджанская республика, республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования", - заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

Переговоры министров иностранных дел трех стран прошли в полностью закрытом формате. Перед началом встречи стороны воздержались даже от вступительных заявлений, напоминает РИА Новости.