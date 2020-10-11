На какой общественный транспорт россияне стали больше тратить в пандемию

Объем совокупных трат россиян на услуги городского общественного транспорта с января по сентябрь 2020 года вырос на 15%, несмотря на пандемию. Такие данные привели аналитики БКС Банка. При этом, в сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 года, траты россиян на такси, каршеринг и электросамокаты выросли, а на метро, автобусы, троллейбусы и аренду автомобилей - снизились.

В наибольшем выигрыше за год оказался сектор такси. С сентября 2019 года по сентябрь 2020 год объем трат россиян на эти услуги транспорта вырос в полтора раза, сообщили "РГ" в банке.

В апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса расходы в секторе упали вдвое по сравнению с январем. Но уже с середины июня спрос стал постепенно расти и к 1 сентября объем платежей превысил мартовские значения на 18%. В целом на такси сейчас приходится около 65% всех расходов россиян на городской общественный транспорт.

В плюсе оказался также каршеринг. В сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 года расходы клиентов в этом секторе выросли на 48%. На каршеринг приходится около 7,3% всех расходов россиян на общественный транспорт.

Востребованными в пандемию оказались также самокаты и велосипеды. В частности, расходы на аренду велосипедов выросли за год на 36%,а на аренду классических и электросамокатов - на 93%.

Всплеск интереса был зафиксирован в мае - по сравнению с апрелем спрос на самокаты вырос в 10 раз, отмечают аналитики. На 1 сентября 2020 года денег на прокат самокатов было потрачено на 62% больше, чем на 1 июня. Правда, на этот вид транспорта приходится менее 1% всех расходов на общественный транспорт.

Больше всего пандемия ударила по сектору аренды автомобилей. С сентября 2019 года по сентябрь 2020 года расходы россиян на этот вид транспорта упали в 3,6 раза. Обвал произошел в марте-апреле 2020 года, когда платежи снизились почти на 80% по сравнению с февралем. Но с мая объем операций начал расти, и в результате к сентябрю расходы на аренду авто увеличились на 51% по сравнению с февральскими значениями. На аренду автомобилей приходится 8% всех расходов на общественный транспорт.

Расходы на городские автобусы, троллейбусы, метро за год, по данным БКС Банка, снизились на 45%. На долю этого вида транспорта приходится 19% всех расходов на общественный транспорт.