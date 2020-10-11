На Сицилии власти запретили выпекать хлеб по воскресеньям

На Сицилии власти запретили выпекать хлеб каждое первое и третье воскресенье месяца. Уточняется, что пекарням за работу в эти дни будет грозить штраф 400 евро.

Ввести такой запрет местные власти решили по инициативе пекарей, которые заявили, что по воскресеньям спрос на хлеб не очень высокий, поэтому он остается на прилавках и черствеет. Работники пекарен посчитали, что лучше будут проводить воскресенья с семьей, чем печь невостребованных хлеб.

Отмечается, что запрет является временным, его ввели до следующего лета. На Сицилии надеются, что в это время начнут приезжать туристы. Однако, если и тогда хлеб не будет распродаваться, то воскресенье могут сделать постоянным выходным для пекарей.