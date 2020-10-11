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11.10.2020 14:56
Рубрика: В мире

На Сицилии власти запретили выпекать хлеб по воскресеньям

Текст: Нива Миракян ( Рим)

На Сицилии власти запретили выпекать хлеб каждое первое и третье воскресенье месяца. Уточняется, что пекарням за работу в эти дни будет грозить штраф 400 евро.

Фото: AP Photo/Luca Bruno
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Ввести такой запрет местные власти решили по инициативе пекарей, которые заявили, что по воскресеньям спрос на хлеб не очень высокий, поэтому он остается на прилавках и черствеет. Работники пекарен посчитали, что лучше будут проводить воскресенья с семьей, чем печь невостребованных хлеб.

Отмечается, что запрет является временным, его ввели до следующего лета. На Сицилии надеются, что в это время начнут приезжать туристы. Однако, если и тогда хлеб не будет распродаваться, то воскресенье могут сделать постоянным выходным для пекарей.

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