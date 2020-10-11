На выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет выделено почти 9 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил еще 8,8 миллиарда рублей для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет.

Необходимость в дополнительном финансировании программы поддержки семей возникла в связи с ростом количества детей, чьи родители имеют на нее право. Это более 3,8 миллиона человек.

Ежемесячное пособие введено с 1 июня по указу президента. Его получают семьи с низкими доходами - меньше прожиточного минимума в расчете на одного ее члена. Размер выплаты составляет 50 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка, или около 5,5 тысяч рублей в зависимости от региона.