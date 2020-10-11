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11.10.2020 08:12
Рубрика: Общество

Назван особенно опасный симптом простуды

Текст: Оксана Грибанова

Прогулки без шапки, постоянные сквозняки, чрезмерное воздействие кондиционера или вентилятора, а также употребление мороженого могут спровоцировать переохлаждение головы. Такая простуда опасна развитием менингита, конъюнктивита (что грозит воспалением лицевого и тройничного нерва), предупредила врач-иммунолог Анна Шуляева.

Фото: iStock
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По словам специалиста, пропустить симптомы простуды головы невозможно. Пострадавшие от него часто отмечают похожую на мигрень боль с болезненностью в голове вплоть до области корней волос. Это может осложняться повышенной температурой, болями при попытках посмотреть на свет, ломотой в теле и общей слабостью. В этой ситуации самолечение недопустимо, передает aif.ru.

В качестве профилактики рекомендуется выбирать одежду по погоде и лишний раз "не травмировать" иммунитет вредными привычками и плохим питанием.

- Для укрепления защитных сил организма можно использовать и витаминотерапию - только ее предварительно нужно согласовать с врачом, чтобы принимать именно те микроэлементы и полезные вещества, которые нужны вам в этот период времени, - объяснила врач.

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