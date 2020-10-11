Назван особенно опасный симптом простуды

Прогулки без шапки, постоянные сквозняки, чрезмерное воздействие кондиционера или вентилятора, а также употребление мороженого могут спровоцировать переохлаждение головы. Такая простуда опасна развитием менингита, конъюнктивита (что грозит воспалением лицевого и тройничного нерва), предупредила врач-иммунолог Анна Шуляева.

По словам специалиста, пропустить симптомы простуды головы невозможно. Пострадавшие от него часто отмечают похожую на мигрень боль с болезненностью в голове вплоть до области корней волос. Это может осложняться повышенной температурой, болями при попытках посмотреть на свет, ломотой в теле и общей слабостью. В этой ситуации самолечение недопустимо, передает aif.ru.

В качестве профилактики рекомендуется выбирать одежду по погоде и лишний раз "не травмировать" иммунитет вредными привычками и плохим питанием.

- Для укрепления защитных сил организма можно использовать и витаминотерапию - только ее предварительно нужно согласовать с врачом, чтобы принимать именно те микроэлементы и полезные вещества, которые нужны вам в этот период времени, - объяснила врач.