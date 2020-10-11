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11.10.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Названа пятерка самых доходных и востребованных профессий на селе

Текст: Татьяна Ткачёва
Топовые специальности в агропромышленном комплексе определили накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он традиционно отмечается в России во второе воскресенье октября. В этом году - 11 октября.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Статистику вакансий в АПК проанализировал Россельхозбанк, изучив данные экосистемы "Свое. Фермерство" (есть в распоряжении "РГ"). В ней - бесплатный (как для компаний, так и для соискателей) сервис по поиску и подбору персонала. Он агрегирует электронные резюме и вакансии в отрасли и ориентирован на молодежь, готовую работать в сельском хозяйстве.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Самыми востребованными признаны трактористы. На эту специальность приходится более 17 процентов от общего числа вакансий. Зарплаты трактористов могут достигать 75 тысяч рублей в месяц.

Второе и третье места поделили агрономы и операторы машинного доения. Их доли в структуре вакансий - около 10 процентов. Платить агрономам готовы примерно 100 тысяч рублей ежемесячно, доярам - по 45 тысяч.

На четвертом и пятом местах расположились зоотехники и животноводы (около 7 процентов предложений о работе). Их зарплаты могут достигать 80 и 40 тысяч рублей соответственно.

По уровню средних заработных плат в самом выгодном положении оказались агрономы. За ними идут технологи, зоотехники, ветеринары и агроинженеры.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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- Каждый пятый россиянин, по данным ВЦИОМ, хотел бы попробовать себя в роли фермера. При этом организациям АПК сейчас требуются специалисты практически во всех областях, в том числе программисты, финансисты, бухгалтеры, - отметил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. - Создание экосистемы - часть нашей социальной миссии и еще один шаг на пути цифровой трансформации, цель которой - сделать передовые технологии в таких сферах, как "точное земледелие", ветеринария, подбор персонала, закупки и сбыт продукции более доступными и удобными для российского агропрома.

Ожидается, что до конца 2020 года к экосистеме подключится около 50 тысяч небольших хозяйств.

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